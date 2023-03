Il bilancio di un’attività di controllo effettuata dai Carabinieri tra Gragnano e Castellammare di Stabia ha portato all’arresto di due pusher e alla denuncia di altre due persone. In particolare, i Carabinieri della stazione di Gragnano hanno fermato due persone a bordo di un Honda Sh, entrambe già note alle forze dell’ordine. Dopo una perquisizione, sono trovate e sequestrate 43 dosi di crack e la somma contante di 1.215 euro. Inoltre, uno dei fermati, Pasquale Di Capua, stava violando la misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto.

Gli arrestati sono attualmente in attesa di giudizio, mentre il servizio di controllo ad “alto impatto” organizzato nei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano ha portato all’identificazione di decine di persone e alla denuncia di altre due persone per ricettazione. In particolare, un 38enne di origini ucraine è sorpreso in strada in sella ad uno scooter con il numero di telaio abraso, mentre un 29enne stabiese è fermato a bordo di un’auto risultata poi provento di un furto commesso a Firenze, con addosso anche attrezzi funzionali allo scasso.