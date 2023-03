I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, in collaborazione con i militari del reggimento Campania, hanno condotto un servizio a largo raggio nelle città della zona torrese attraverso controlli e perquisizioni. Durante questo servizio, è stato denunciato un giovane di 17 anni per il possesso di un coltello a scatto di 20 centimetri. Il possesso di armi od oggetti atti ad offendere è un reato grave in Italia, e il giovane è stato denunciato ai sensi dell’articolo 697 del codice penale italiano. Questo articolo prevede sanzioni per chiunque porti o detenga armi, esplosivi o altri oggetti che possono essere utilizzati per ferire o minacciare gli altri.

La denuncia del giovane è solo uno dei risultati del servizio a largo raggio condotto dalle forze dell’ordine. Inoltre, due uomini di 46 e 43 anni di Acerra sono stati denunciati per tentato furto in un negozio di Portici. I carabinieri li hanno sorpresi mentre erano entrati nel negozio dopo aver forzato la saracinesca.

In totale, durante il servizio sono state identificate 75 persone e controllati 62 veicoli. Sono state elevate 26 contravvenzioni per violazione al codice della strada e sono stati sequestrati due mezzi. Questi risultati dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle città italiane.