Un incidente stradale ad Orria ha portato all’intervento dei Carabinieri della compagnia Vallo della Lucania. L’automobilista coinvolto nell’incidente, un giovane di 22 anni, non aveva mai conseguito la patente e aveva a bordo un minorenne. Inoltre, i Carabinieri hanno scoperto che il giovane aveva un divieto di dimora nel Salernitano e che era in possesso di un coltello a serramanico. Il giovane è accusato anche di sottrazione di minore, in quanto la 17enne che era in sua compagnia si era allontanata qualche giorno prima da una comunità di accoglienza di Mercato San Severino. Il giovane, quindi, oltre ad aver messo in pericolo la propria vita e quella del minorenne, aveva commesso un reato penale.

La guida senza patente è un reato molto grave, in quanto mette in pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni presenti sulla strada. Inoltre, il coinvolgimento di un minorenne rende la situazione ancora più delicata e richiede una particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine e dei servizi sociali.