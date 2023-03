Il tentativo di evitare un posto di blocco della polizia e la fuga ad alta velocità sono comportamenti pericolosi e illegali che possono avere conseguenze gravi. Questo è ciò che è successo a un 43enne di Villaricca, che ha tentato di evitare un posto di blocco della sezione radiomobile dei Carabinieri perché la sua auto non aveva le targhe. Il fuggitivo ha ignorato l’ordine di fermarsi, scappando con la sua auto e costringendo i militari a inseguirlo per diversi chilometri. La situazione è peggiorata quando il fuggitivo ha perso il controllo dell’auto e ha colpito alcuni veicoli in sosta. L’uomo è uscito dall’abitacolo contuso e con una gamba fratturata, ed è portato in ospedale.

Ma l’incidente non è l’unico problema del fuggitivo. Nel veicolo, successivamente sequestrato, i Carabinieri hanno trovato un kit completo per i furti con scasso, tra cui un flex, piedi di porco, guanti, cacciaviti, un enorme martello, targhe anche straniere risultate provento di furto e delle radiotrasmittenti. Questi oggetti sono sequestrati, e il 43enne è denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di chiavi alterate e ricettazione.