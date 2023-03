I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate (NA) hanno arrestato un uomo di 45 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 54 dosi di cocaina e 450 euro in contanti ritenuti provento illecito. Il brigadiere della stazione di Sant’Antonio Abate, libero dal servizio, ha riconosciuto l’uomo in auto in via Dante Alighieri nel comune di Scafati. Sapendo che gli era stata ritirata la patente, ha chiesto rinforzi per effettuare un controllo.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato la droga addosso all’uomo e in macchina insieme al denaro, un bilancino di precisione e sostanza per il taglio dello stupefacente. Il 45enne è stato immediatamente arrestato e ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Oltre alla detenzione di droga, all’uomo verrà contestata anche la guida senza patente. Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e la criminalità che ne deriva. Grazie alla prontezza di azione del brigadiere e dei suoi colleghi, è stato possibile fermare un altro spacciatore e sequestrare una notevole quantità di droga, che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose per la salute dei consumatori e la sicurezza della comunità.