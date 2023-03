Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 4 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023 Sintesi: COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI CONCORSO (Scad. 21-03-2023) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. … Ente: COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA Provincia: UDINE Comune: CERVIGNANO DEL FRIULI Data di inserimento: 28-02-2023 Data Scadenza bando 21-03-2023

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

CONCORSO (Scad. 21-03-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

L’Ufficio comune risorse umane e organizzazione del Comune

Capofila di Cervignano del Friuli rende noto che e’ indetto concorso

pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno

ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione

economica C 1, presso il Comune di Cervignano del Friuli (UD).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione all’avviso e’ disponibile sul sito

istituzionale del Comune www.cervignanodelfriuli.net alla voce

«Amministrazione trasparente»

(https://cervignanodelfriuli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/tr

asparenza/trasparenza) alla sezione «Bandi di concorso».

Le domande, da presentare esclusivamente in modalita’ telematica

seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno

essere inviate entro le ore 23,59 del 21 marzo 2023.

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno

rivolgersi all’Ufficio comune risorse umane e organizzazione con sede

operativa presso il Comune di Cervignano del Friuli – tel. 0431

388505/860 – e-mail: personale@comune.cervignanodelfriuli.ud.it –

pec: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 1 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023
Ente: UNIVERSITA' DI FIRENZE Regione: TOSCANA Provincia: FIRENZE Comune: FIRENZE Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 21-03-2023

UNIVERSITA’ DI FIRENZE

CONCORSO (Scad. 21-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.

Si avvisa che l’Universita’ degli studi di Firenze ha indetto

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto

di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di madrelingua cinese,

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con

impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attivita’

da assegnare al Dipartimento di formazione, lingue, intercultura,

letterature e psicologia (FORLILPSI);

Si precisa che, ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014,

commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, nel caso in cui vi

sia tra gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze

armate, il posto in concorso sara’ prioritariamente a lui riservato.

La domanda di ammissione al concorso nonche’ i titoli e i

documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a

pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile

all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 21

marzo 2023 (data di scadenza del bando).

Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Universita’ degli

studi di Firenze, e’ reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo

https://www.unifi.it/vp-2458-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html

Tipologia Borse di studio Tipologia Contratto Posti 1 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 07-03-2023
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DI BARI Regione: PUGLIA Provincia: BARI Comune: BARI Data di inserimento: 07-03-2023 Data Scadenza bando 22-03-2023

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DI BARI

CONCORSO (Scad. 22-03-2023)

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio, da usufruirsi presso la sede secondaria di Montelibretti, della durata di sei mesi.

Si avvisa che l’Istituto di cristallografia (IC) del CNR ha

indetto pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata da

colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati

per ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze chimiche e scienze

biologiche» da usufruirsi presso l’Istituto di cristallografia del

CNR, sede secondaria di Montelibretti, area della ricerca Roma 1,

strada Provinciale 35d – n. 9 – 00010 Montelibretti (Roma)

nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo «Biosensori su carta

wireless per la telemedicina in oncologia e la misura di emocromo ed

elettroliti» (Acronimo E-CROME) finanziato a valere sull’avviso

pubblico «Progetti gruppi di ricerca 2020» – POR FESR Lazio

2014-2020, domanda n. PROT. A0375-2020-36563, codice progetto POR

A0375E0041 – CUP E85F21001040002 – codice progetto sigla:

DCM.AD007.217, repertorio contratti sigla n. 15252/2021 (Bando n.

IC_001_2023_RM).

La borsa di studio avra’ durata di sei mesi.

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo lo

schema riportato nello specifico modello allegato al bando n.

IC_001_2023_RM (allegato A), dovranno essere inviate esclusivamente

per PEC all’indirizzo indicato nel bando stesso, entro quindici

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del

bando stesso.

Copia integrale del bando e’ disponibile sul sito internet del

CNR: www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 1 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 07-03-2023
Ente: UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI Regione: CAMPANIA Provincia: NAPOLI Comune: NAPOLI Data di inserimento: 07-03-2023 Data Scadenza bando 22-03-2023

UNIVERSITA’ «L’ ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (Scad. 22-03-2023)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo, I livello, categoria EP, a tempo pieno e determinato per la durata di trenta mesi.

L’Universita’ degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto

del direttore generale n. 48 del 20 febbraio 2023 ha indetto

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un

tecnologo di primo livello, categoria EP, posizione economica EP1,

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, della

durata di trenta mesi (Open science).

Il bando completo e’ pubblicato nell’albo ufficiale

dell’Universita’ degli studi di Napoli «L’Orientale», sul sito

internet: http://www.unior.it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi –

Concorsi e bandi personale non docente» nonche’ sul portale

https://www.inpa.gov.it/_- E’ inoltre disponibile presso l’Ufficio

risorse umane per le attivita’ amministrative e tecniche – via Nuova

Marina n. 59 – 80133 – Napoli – tel. 081/6909330 – 081/6909096 –

e-mail: uffpers@unior.it

Il calendario del colloquio e’ previsto per il giorno 20 marzo

2023 presso la sede di Ateneo di palazzo Corigliano, piazza S.

Domenico Maggiore n. 12, IV piano. Salone Gabinetto degli Specchi,

con inizio alle ore 9,00 e sara’ pubblicata anche sul sito web di

Ateneo https://www.unior.it/ateneo/4462/1/bandi-e-concorsi.html

parimenti saranno pubblicati nella sezione dedicata anche successive

calendarizzazioni e/o eventuali rinvii.

Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica

delle istanze di partecipazione, attiva sul link

https://pica.cineca.it/unior/ dovra’ essere conclusa, a pena di

esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo

alla pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 1 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 07-03-2023
Ente: UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI Regione: CAMPANIA Provincia: NAPOLI Comune: NAPOLI Data di inserimento: 07-03-2023 Data Scadenza bando 22-03-2023

UNIVERSITA’ «L’ ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (Scad. 22-03-2023)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo, I livello, categoria EP, a tempo pieno e determinato per la durata di trenta mesi.

L’Universita’ degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto

del direttore generale n. 50 del 20 febbraio 2023 ha indetto

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un

tecnologo di primo livello, categoria EP, posizione economica EP1,

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, della

durata di trenta mesi (Digitalizzazione di materiali per archivi

on-line 2 e 3 D).

Il bando completo e’ pubblicato nell’albo ufficiale

dell’Universita’ degli studi di Napoli «L’Orientale», sul sito

internet: http://www.unior.it/ alla voce «Bandi, gare e Concorsi –

Concorsi e bandi personale non docente» nonche’ sul portale

https://www.inpa.gov.it/ – E’ inoltre disponibile presso l’Ufficio

risorse umane per le attivita’ amministrative e tecniche – via Nuova

Marina n. 59 – 80133 – Napoli – tel. 081/6909330 – 081/6909096 –

e-mail: uffpers@unior.it

Il calendario del colloquio e’ previsto per il giorno 20 marzo

2023 presso la sede di Ateneo di palazzo Corigliano, piazza S.

Domenico Maggiore n. 12, IV piano. Salone Gabinetto degli Specchi,

con inizio alle ore 14,00 e sara’ pubblicata anche sul sito web di

Ateneo https://www.unior.it/ateneo/4462/1/bandi-e-concorsi.html

parimenti saranno pubblicati nella sezione dedicata anche successive

calendarizzazioni e/o eventuali rinvii.

Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica

delle istanze di partecipazione, attiva sul link

https://pica.cineca.it/unior/ dovra’ essere conclusa, a pena di

esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo

alla pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 40 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023
Ente: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO Regione: LOMBARDIA Provincia: LECCO Comune: MERATE Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 23-03-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

CONCORSO (Scad. 23-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di quaranta posti di A.P.S. Professioni sanitarie infermieristiche – infermiere, a tempo indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova

orale, per il conferimento di quaranta incarichi a tempo

indeterminato in qualita’ A.P.S. Professioni sanitarie

infermieristiche – infermiere.

Il bando integrale e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia n. 6 dell’8 febbraio 2023 ed e’ reperibile sul sito

www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine e’

prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al

predetto).

I candidati saranno convocati per sostenere la prova scritta

almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data

indicati nel diario delle prove d’esame che sara’ pubblicato sul sito

aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >

Comunicazioni.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli

effetti nei confronti degli interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e

sviluppo delle risorse umane – Settore Concorsi e gestione giuridica

– dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco – via dell’Eremo

9/11 – Lecco (tel. 0341489097 – 0341489373 – 0341489422 –

0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 20 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023
Ente: CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: POMEZIA Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 23-03-2023

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA

CONCORSO (Scad. 23-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi

sociali distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea rende noto che

con determinazione del direttore n. 169 del 29 dicembre 2022 ha

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo pieno ed indeterminato per venti posti di assistente sociale,

categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL funzioni

locali del 16 novembre 2022.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le

modalita’ indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale e’ scaricabile dal sito web istituzionale del

Consorzio all’indirizzo: www.consorziosocialepomeziaardea.rm.it –

sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del

Consorzio – tel 06/91146258.