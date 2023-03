Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 14-03-2023 Sintesi: COMUNE DI MODENA CONCORSO (Scad. 28-03-2023) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo sociale – assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato. … Ente: COMUNE DI MODENA Regione: EMILIA ROMAGNA Provincia: MODENA Comune: MODENA Data di inserimento: 14-03-2023 Data Scadenza bando 28-03-2023

COMUNE DI MODENA

CONCORSO (Scad. 28-03-2023)

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo sociale – assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.

E’ indetta la selezione pubblica, per soli esami, per la

copertura di cinque posti, a tempo indeterminato, nel profilo

professionale di istruttore direttivo sociale – posizione di lavoro

di assistente sociale, categoria D.

Scadenza per la presentazione domande ore 13,00 del 28 marzo

Sara’ cura dei candidati accertarsi dell’ora e le modalita’ di

svolgimento della prova preselettiva e/o scritta consultando il sito

internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it

Per copia integrale del bando consultare il sito internet del

Comune di Modena:

https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/bandi-di

-concorso/bandi-e-avvisi-di-selezione/istruttore-direttivo-sociale-as

sistente-sociale-cat-d-selezione-per-5-posti.

UNIVERSITA’ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

CONCORSO (Scad. 29-03-2023)

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di economia.

Si comunica che presso l’Universita’ degli studi della Campania

«Luigi Vanvitelli» sono indette le seguenti procedure selettive per

il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato di

tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge

240/2010:

Dipartimento di economia:

settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale – settore

scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale – un posto;

settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e

delle scienze attuariali e finanziarie – settore

scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia

e delle scienze attuariali e finanziarie – un posto.

Il bando relativo alle predette procedure selettive e’

disponibile sul sito web istituzionale dell’Universita’ degli studi

della Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link:

https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/

concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di

-ricercatore-a-tempo-determinato

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonche’ i

titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla

procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione,

per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata

alla pagina: https://pica.cineca.it/unicampania/2023rtda007/

La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda

dovra’ essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno

successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web del MIUR,

ovvero entro le ore 23,59 del 29 marzo 2023.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici e’

possibile contattare il supporto tramite il link presente in fondo

alla pagina https://pica.cineca.it/unicampania

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita’ di

presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio

reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail:

reclutamentopdr@unicampania.it.

COMUNE DI BARI

CONCORSO (Scad. 30-03-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventidue posti di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per esami,

per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di

ventidue unita’ di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non

oltre giovedi’ 30 marzo 2023 secondo le modalita’ indicate

nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione

concorsi.

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO (Scad. 30-03-2023)

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di undici posti di ricercatore III livello a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, varie sedi.

In attuazione del d.d. n. 341 del 15 marzo 2022, l’Istituto di

calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle

ricerche (C.N.R. – ICAR) ha avviato quattro procedure selettive, per

titoli e colloquio, per l’assunzione di un totale di undici unita’ di

personale con profilo professionale di ricercatore III livello, ai

sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di

personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per

l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione

e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 con risorse

a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione

4, Componente 2, Investimento 1.3, presentazione di proposte di

intervento per la creazione di «Partenariati estesi alle universita’,

ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti

di ricerca di base»:

bando n. 400.7 – PE0000013 – FAIR – CUP B53C22003630006:

quattro ricercatori sede di Napoli;

bando n. 400.8 – PE0000013 – FAIR – CUP B53C22003630006: tre

ricercatori sede di Rende (CS);

bando n. 400.9 – PE0000015 – AGE-IT – CUP B83C22004880006: un

ricercatore sede di Palermo;

bando n. 400.10 – PE0000014 – SERICS – CUP B53C22003950001: tre

ricercatori sede di Rende (CS).

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere

visione del citato provvedimento attuativo come di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai

sensi degli articoli 24, comma 2, lett. a), e 24-bis della legge 30

dicembre 2010, n. 240, solo con riferimento alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

CONCORSO (Scad. 30-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 166

del 24 gennaio 2023 e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura a tempo indeterminato di undici posti di

dirigente medico- disciplina radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al

direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione all’avviso pubblico, e’ pubblicato

nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 26 gennaio

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere

visione del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto – albo

pretorio on-line – Amministrazione Trasparente – bandi di concorso –

bandi di concorso dal 16 luglio 2018 oppure potranno rivolgersi

all’Unita’ operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e

gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in

Taranto, al Viale Virgilio n. 31, terzo piano – tel. 099/7786538 –

099/7786539 – 099/7786761 – dal lunedi’ al venerdi’ (dalle ore 10,00

alle ore 13,00).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

CONCORSO (Scad. 30-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche, a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo.

In attuazione della deliberazione n. 687 del 19 settembre 2022 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a

tempo indeterminato, di sei dirigenti medici, con rapporto di lavoro

esclusivo – area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche,

disciplina di chirurgia generale.

Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso e’

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 42 del

19 ottobre 2022.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi,

via Aurelia n. 97 – 18038 Sanremo – frazione Bussana (Imperia)

– 0184/536813 – 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore

10,00 alle ore 12,00.

Sito internet: www.asl1.liguria.it.