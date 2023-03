Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 40 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023 Sintesi: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO CONCORSO (Scad. 23-03-2023) Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di quaranta posti di A.P.S. Professioni sanitarie infermieristiche – infermier … Ente: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO Regione: LOMBARDIA Provincia: LECCO Comune: MERATE Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 23-03-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

CONCORSO (Scad. 23-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di quaranta posti di A.P.S. Professioni sanitarie infermieristiche – infermiere, a tempo indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova

orale, per il conferimento di quaranta incarichi a tempo

indeterminato in qualita’ A.P.S. Professioni sanitarie

infermieristiche – infermiere.

Il bando integrale e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia n. 6 dell’8 febbraio 2023 ed e’ reperibile sul sito

www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine e’

prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al

predetto).

I candidati saranno convocati per sostenere la prova scritta

almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data

indicati nel diario delle prove d’esame che sara’ pubblicato sul sito

aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >

Comunicazioni.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli

effetti nei confronti degli interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e

sviluppo delle risorse umane – Settore Concorsi e gestione giuridica

– dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco – via dell’Eremo

9/11 – Lecco (tel. 0341489097 – 0341489373 – 0341489422 –

0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 36 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA ZERO DEL PIEMONTE DI TORINO CONCORSO (Scad. 23-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentasei posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, per varie aziende sanitari … Ente: AZIENDA SANITARIA ZERO DEL PIEMONTE Regione: PIEMONTE Provincia: TORINO Comune: TORINO Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 23-03-2023

AZIENDA SANITARIA ZERO DEL PIEMONTE DI TORINO

CONCORSO (Scad. 23-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentasei posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, per varie aziende sanitarie.

In esecuzione di provvedimenti del commissario, e’ indetto presso

l’Azienda sanitaria Zero concorso pubblico, per titoli ed esami, a

trentasei posti (due posti per ogni ASR Regionale) di dirigente

medico nella disciplina di medicina interna.

Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente

tramite procedura telematica, secondo le modalita’ descritte nel

bando, scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La visione del testo integrale e’ anche possibile sul sito

internet della Regione Piemonte (indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it) nonche’ sul sito web

https://www.aziendazero.piemonte.it/

Per informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umani aziendali e

sovra aziendali, sita in via San Secondo n. 29bis – 10128 Torino,

tel. 011/5662140-2297-2059 – 011/6540425.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 20 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023 Sintesi: CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA CONCORSO (Scad. 23-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di assistente soc … Ente: CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: POMEZIA Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 23-03-2023

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA

CONCORSO (Scad. 23-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi

sociali distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea rende noto che

con determinazione del direttore n. 169 del 29 dicembre 2022 ha

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo pieno ed indeterminato per venti posti di assistente sociale,

categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL funzioni

locali del 16 novembre 2022.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le

modalita’ indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale e’ scaricabile dal sito web istituzionale del

Consorzio all’indirizzo: www.consorziosocialepomeziaardea.rm.it –

sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del

Consorzio – tel 06/91146258.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 7 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLI CONCORSO (Scad. 23-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente sociologo a tempo indeterminato e pieno. … Ente: ASL NA 1 DI NAPOLI Regione: CAMPANIA Provincia: NAPOLI Comune: NAPOLI Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 23-03-2023

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLI

CONCORSO (Scad. 23-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente sociologo a tempo indeterminato e pieno.

In esecuzione della deliberazione dell’11 gennaio 2023, n. 45, e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato e pieno di sette posti di dirigente sociologo.

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande e’ fissato

improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 30 gennaio 2023 e sul sito

internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane –

via Comunale del Principe, 13/a – 80145 Napoli – telefono 081/2542152

– 2211 – 2260 – 2494 – 2930 – 2201.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO AVVISO (Scad. 23-03-2023) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e p … Ente: UNIVERSITA’ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: MOLISE Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 23-03-2023

UNIVERSITA’ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

AVVISO (Scad. 23-03-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e pieno, per l’area amministrativa, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura

di cinque posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C,

posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro

subordinato a tempo determinato della durata di diciotto mesi, in

regime orario a tempo pieno, di cui uno riservato alle categorie di

volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 2/2023).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di

presentazione delle domande e’ stabilita dalla data del protocollo

generale di entrata dell’Universita’ degli studi del Molise. Non

fara’ fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo

amministrazione@cert.unimol.it – Il messaggio di PEC dovra’ riportare

come oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso tempo

determinato, categoria C (cod. 2/2023): nome e cognome del

candidato».

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di

trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono

consultabili all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e

alla pagina Bandi e Concorsi

https://www.unimol.it/Ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-

concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLI CONCORSO (Scad. 23-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria. … Ente: ASL NA 1 DI NAPOLI Regione: CAMPANIA Provincia: NAPOLI Comune: NAPOLI Data di inserimento: 21-02-2023 Data Scadenza bando 23-03-2023

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLI

CONCORSO (Scad. 23-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria.

In esecuzione della deliberazione del 22 dicembre 2022, n. 2192,

e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di

psichiatria.

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande e’ fissato

improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 30 gennaio 2023 e sul sito

internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane –

via Comunale del Principe n. 13/a – 80145 Napoli, tel. 081/2542152 –

2211 – 2260 – 2494 – 2930 – 2201.