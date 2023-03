Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 2 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 10-03-2023 Sintesi: MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA CONCORSO (Scad. 25-03-2023) Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Univer … Ente: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: ROMA Data di inserimento: 10-03-2023 Data Scadenza bando 25-03-2023

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO (Scad. 25-03-2023)

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Universita’ della Tuscia di Viterbo.

In attuazione del decreto direttoriale n. 3138/2021 e decreto

direttoriale n. 3277/2021 l’Universita’ degli studi della Tuscia ha

avviato due procedure selettive per il reclutamento di un totale di

due ricercatori (uno per ciascuna procedura) a tempo determinato, ai

sensi dell’art 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, con

risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 «Potenziamento strutture

di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S su alcune Key

enabling technologies”»; Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5

presentazione di «Proposte di intervento per la creazione e il

rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di

“leader territoriali di R&S”» di seguito indicati nel dettaglio:

CN00000022: un ricercatore in regime di impegno a tempo

definito per il settore concorsuale – 05/F1; settore

scientifico-disciplinare – BIO/13;

ECS00000024: un ricercatore in regime di impegno a tempo

definito per il settore concorsuale – 03/C1; settore

scientifico-disciplinare – CHIM/06;

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere

visione del citato provvedimento attuativo come di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai

sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera

a), solo con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA DI MILANO

CONCORSO (Scad. 26-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di assistente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, area degli assistenti, con riserva del 30% dei posti ai volontari delle Forze armate.

In esecuzione del decreto n. 29 del 26 gennaio 2023 e’ indetto

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti

di assistente tecnico, area degli assistenti, ex categoria C,

allegato A – C.C.N.L. sanita’ 2 novembre 2022, ad indirizzo

elettronico/elettrotecnico/informatico/telecomunicazioni, a tempo

pieno ed indeterminato da assegnare alle strutture dei settori ed ai

Dipartimenti di ARPA Lombardia con riserva del 30% dei posti ai

volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014,

decreto legislativo n. 66/2010.

L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale

del comparto dell’Agenzia sara’ effettuato conformemente al contratto

collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita’.

L’ammissione al concorso e le modalita’ di espletamento dello

stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonche’ dal

regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia per

quanto applicabile e sulla base delle specificazioni e delle

prescrizioni previste dal bando.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono

scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia:

www.arpalombardia.it – sezione «Assunzione del Personale – Concorsi».

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» – del

presente avviso secondo le modalita’ previste dal bando.

Per informazioni: U.O.C. Risorse umane – ufficio concorsi – tel.

0269666317/303/337 – e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

CONCORSO (Scad. 26-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria C e D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, vari Dipartimenti, prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.

Si comunica che presso questa Universita’ sono indetti i seguenti

concorsi pubblici:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, posizione

economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,

profilo professionale tecnico informatico, per le esigenze del

Dipartimento di matematica e informatica, prioritariamente riservato

alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cod. sel. C/MAT_5TA_2023;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due

posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D, posizione

economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,

per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche, di cui un

profilo professionale funzionario tecnico esperto in neurofisiologia

e neurofisiopatologia – cod. sel. D/TECN_NFF_6TA_2023 e un profilo

professionale funzionario tecnico esperto in neuro-endocrinologia e

neuroanatomia – cod. sel. D/TECN_NEA_7TA_2023, prioritariamente

riservati alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le domande di ammissione al concorso, nonche’ i titoli posseduti

e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere

presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando

l’applicazione informatica dedicata alla pagina

https://pica.cineca.it/ entro e non oltre trenta giorni che decorrono

dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la

scadenza e’ posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Il testo integrale del bando e’ disponibile sul sito web di

Ateneo all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al

settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail:

concorsi@amm.unica.it – indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).

UNIVERSITA’ DI PALERMO

CONCORSO (Scad. 26-03-2023)

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Presso l’Universita’ degli studi di Palermo sono indette le

procedure selettive per la copertura di tre posti di ricercatore, a

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della

legge 30 dicembre 2010, n. 240:

settore concorsuale 06/F4 – settore scientifico-disciplinare

MED/34 – Dipartimento discipline chirurgiche, oncologiche e

stomatologiche (DICHIRONS);

settore concorsuale 02/B1 – settore scientifico-disciplinare

FIS/01 – Dipartimento di fisica e chimica – Emilio Segre’ (DIFC);

settore concorsuale 05/H1 – settore scientifico-disciplinare

BIO/16 – Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica

avanzata (Bi.N.D.).

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonche’ i

titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per

la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via

telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata

reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/unipa/

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00

del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando di indizione della procedura selettiva, emanato con

decreto del rettore, sara’ pubblicizzato, dopo la pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:

all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html

sul sito di Ateneo: https://bit.ly/ricercatoriTD

sul sito del Miur http://bandi.miur.it/index.php

sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

all’area risorse umane, settore reclutamento e selezioni – e-mail:

concorsi@unipa.it

UNIVERSITA’ DI TRIESTE

CONCORSO (Scad. 26-03-2023)

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

E’ indetta selezione pubblica per il reclutamento di cinque posti

di ricercatore a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),

legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.

36/2022 (legge n. 79/2022), presso i Dipartimenti e per i settori

concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.

=====================================================================

| Reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato |

| Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), |

| della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima |

| della data di entrata in vigore della legge di conversione |

| del decreto-legge n. 36/2022 (legge n. 79/2022) |

+===================================================================+

| Decreto rettorale repertorio n. 154/2023 |

| Prot. n. 18312 del 6 febbraio 2023 |

+===================================================================+

| | |Settore scientifico- | |

| Dipartimento | Settore concorsuale | disciplinare |Posti|

+=================+=====================+=====================+=====+

| |02/C1 – Astronomia, | | |

| |astrofisica, fisica | | |

|Dipartimento di |della Terra e dei |FIS/05 – Astronomia e| |

|fisica |Pianeti |astrofisica | 1 |

+—————–+———————+———————+—–+

|Dipartimento di | | | |

|scienze | | | |

|economiche, | | | |

|aziendali, | | | |

|matematiche e |12/E2 – Diritto |IUS/02 – Diritto | |

|statistiche |comparato |privato comparato | 1 |

+—————–+———————+———————+—–+

|Dipartimento | | | |

|universitario | | | |

|clinico di | | | |

|scienze mediche, | | | |

|chirurgiche e |06/A1 – Genetica |MED/03 – Genetica | |

|della salute |medica |medica | 1 |

+—————–+———————+———————+—–+

|Dipartimento | | | |

|universitario | | | |

|clinico di | | | |

|scienze mediche, | | | |

|chirurgiche e |06/F1 – Malattie |MED/28 – Malattie | |

|della salute |odontostomatologiche |odontostomatologiche | 1 |

+—————–+———————+———————+—–+

|Dipartimento | | | |

|universitario |06/G1 – Pediatria | | |

|clinico di |generale, | | |

|scienze mediche, |specialistica e |MED/38 – Pediatria | |

|chirurgiche e |neuropsichiatria |generale e | |

|della salute |infantile |specialistica | 1 |

+—————–+———————+———————+—–+

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo

ufficiale dell’Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo/

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,

secondo le modalita’ prescritte, scade il trentesimo giorno

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonche’ il

curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata per via

telematica utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA

all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ – codice bando 23rtdb-5.

Informazioni sulle modalita’ di presentazione della domanda di

ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale

docente all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it

COMUNE DI BARONE CANAVESE

CONCORSO (Scad. 26-03-2023)

Selezione pubblica congiunta, per solo esame orale, per la formazione di una graduatoria per la copertura di tre posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo determinato della durata di dodici mesi prorogabili e parziale diciotto ore settimanali.

Il Comune di Barone Canavese (TO) comunica che e’ indetta

selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per solo

esame orale, per l’assunzione a tempo determinato e parziale diciotto

ore settimanali (pari al 50% dell’orario di lavoro ordinario) e per

dodici mesi, prorogabili per un periodo complessivo anche superiore a

trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR

e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, di tre unita’ di personale

con il profilo professionale di istruttore tecnico geometra di

categoria C, posizione economica C1, per consentire l’attuazione dei

progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

(P.N.R.R.), ai sensi dell’art. 31-bis del decreto-legge n. 152/202

convertito con modificazioni in legge n. 233 del 29 dicembre 2021.

Il Comune di Barone Canavese agisce in qualita’ di comune

capofila dell’accordo fra i Comuni di Barone Canavese, Colleretto

Giacosa e Orio Canavese per la gestione della presente procedura

selettiva; le tre unita’ di personale a tempo determinato parziale

selezionate prenderanno servizio una per ciascun comune aderente al

suddetto accordo secondo le modalita’ puntualmente descritte

nell’avviso disponibile, insieme allo schema di domanda, sul sito

internet del Comune di Barone Canavese www.comune.barone.to.it

sezione Bandi di Concorso.

Per i requisiti richiesti si rimanda integralmente al bando di

concorso.

Scadenza delle domande: entro trenta giorni successivi alla data

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

I vincitori saranno invitati a scegliere, secondo l’ordine di

graduatoria, la sede di destinazione tra i Comuni di Barone Canavese,

Colleretto Giacosa e Orio Canavese.