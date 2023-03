Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 3 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 03-03-2023 Sintesi: MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA CONCORSO Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la Scuola normale superior … Ente: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: ROMA Data di inserimento: 03-03-2023 Data Scadenza bando 02-04-2023

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la Scuola normale superiore di Pisa.

In attuazione del d.d. n. 341/2022, la Scuola normale superiore

di Pisa ha avviato tre procedure selettive per il reclutamento di un

totale di tre ricercatori (uno per ciascuna procedura) a tempo

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge

240/2010, con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 –

creazione di «Partenariati estesi alle universita’, ai centri di

ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di

base», sul progetto ammesso a finanziamento dal titolo «Cultural

Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society –

CHANGES»:

PE_00000020 un ricercatore rtdA per il settore

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 «Lingua e letteratura greca»;

PE_00000020 un ricercatore rtdA per il settore

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 «Filologia della letteratura

italiana»;

PE_00000020 un ricercatore rtdA per il settore

scientifico-disciplinare M-STO/04 «Storia contemporanea».

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere

visione del citato provvedimento attuativo come di seguito:

La tabella sara’ pubblicata quale adempimento ai sensi dell’art.

24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo con

riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARI

CONCORSO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi rinnovabili, per la sede di Sesto Fiorentino.

Si comunica che e’ pubblicato sul sito istituzionale del

Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione

lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR

https://selezionionline.cnr.it, il seguente bando:

selezione pubblica, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8

del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con

contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi

dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca»

2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unita’ di

personale con profilo professionale di collaboratore tecnico degli

Enti di ricerca (CTER) VI livello, presso l’Istituto di bioscienze e

biorisorse – sede di Sesto Fiorentino (FI)- Progetto IR0000032 –

Itineris, Italian Integrated Environmental Research Infrastructures

System, Area Esfri Environment – CUP B53C22002150006. (Bando n.

400.08 IBBR PNRR)

Durata: dodici mesi rinnovabili per altri dodici mesi.

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate

esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica

disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo

https://selezionionline.cnr.it _

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e’ di

trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si

considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore

18,00 dell’ultimo giorno utile.

Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, e’

prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI PORANO

GRADUATORIA

Approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di dodici posti di ricercatore III livello, a tempo determinato.

Si avvisa che e’ stato pubblicato sul sito istituzionale del

Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione

Lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni on-line

https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti,

graduatoria e nomina dei vincitori della selezione per titoli e

colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le

assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,

per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto

«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile

2018, di dodici unita’ di personale con profilo professionale di

ricercatore III livello, presso l’Istituto di ricerca sugli

ecosistemi terrestri (IRET) del Consiglio nazionale delle ricerche,

pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell’8

novembre 2022. Bando n. 400.01.IRET.PNRR.

UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,

emanato da questa Universita’ con decreto rettorale d.r. n. 2578/2017

dell’11 ottobre 2017 e’ indetta una procedura selettiva, per titoli e

colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di

lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo

pieno per lo svolgimento di attivita’ di ricerca, di didattica, di

didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre

anni eventualmente prorogabile per un ulteriore due anni – per il

settore concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici, settore

scientifico-disciplinare ING-INF/02; per svolgere attivita’ di

ricerca presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione,

elettronica e telecomunicazioni della Sapienza Universita’ di Roma.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per

la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le

modalita’ indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di

domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita’ di

partecipazione alla predetta procedura selettiva e’ consultabile:

sul sito web dell’Ateneo:

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso

sul sito web del Dipartimento:

https://web.uniroma1.it/dip_diet/dipdiet/dipartimento/home/traspa

renza

nonche’ in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/

e sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess/

UNIVERSITA’ DI MILANO-BICOCCA

AVVISO

Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti di categoria D, a tempo determinato trentasei mesi e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area della ricerca e terza missione.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si

comunica che in data 13 febbraio 2023 e’ pubblicato, mediante

affissione all’albo ufficiale dell’Universita’ degli studi di Milano

– Bicocca nonche’ tramite il sito internet dell’Ateneo

www.unimib.it/concorsi , il decreto di approvazione degli atti della

selezione pubblica , per esami, per il reclutamento di n. 6 unita’ di

personale di categoria D, posizione economica D1, area

amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo

determinato e pieno (trentasei mesi) per le esigenze dell’Area della

ricerca e terza missione (Cod. 22PTA035) indetto decreto n. 4608/2022

del 19 ottobre 2022 di cui e’ stato dato avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami» n. 85 del 25 ottobre 2022.