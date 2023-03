Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 46 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023 Sintesi: ISTITUTO DI RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI ANCONA CONCORSO (Scad. 30-03-2023) Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quarantasei posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergen … Ente: ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA PER ANZIANI DI ANCONA Regione: MARCHE Provincia: ANCONA Comune: ANCONA Data di inserimento: 28-02-2023 Data Scadenza bando 30-03-2023

ISTITUTO DI RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI ANCONA

CONCORSO (Scad. 30-03-2023)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quarantasei posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS INRCA

605 del 5 dicembre 2022, e’ indetto concorso pubblico unificato

degli enti del SSR Marche, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo pieno ed indeterminato, di quarantasei posti di dirigente

medico (disciplina medicina d’emergenza-urgenza), cosi’ suddivisi tra

gli ambiti di reclutamento del servizio sanitario regionale ai sensi

della legge Regione Marche 8 agosto 2022, n. 19, per la quale dal 1°

gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende

sanitarie territoriali (AST) ex delibere della Giunta Regione Marche

1499/ 2022, n. 1500/2022, n. 1501/2022, n. 1502/2022, n.

1503/2022:

AST Pesaro Urbino gia’ Area Vasta n. 1 dell’ASUR Marche,

quattro posti;

AST Pesaro Urbino gia’ A.O. Ospedali Riuniti Marche nord, nove

posti;

AST Ancona gia’ Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche, nove posti;

AST Macerata gia’ Area Vasta n. 3 dell’ASUR Marche, quattordici

posti;

AST Fermo gia’ Area Vasta n. 4 dell’ASUR Marche, due posti;

AST Ascoli Piceno gia’ Area Vasta n. 5 dell’ASUR Marche, cinque

posti;

POR Marche IRCCS INRCA, tre posti.

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico

sono quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in

materia.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione

al predetto concorso, che dovra’ essere inoltrata esclusivamente

tramite procedura telematica, accedendo all’indirizzo web

https://inrca.selezionieconcorsi.it_- scade il trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e’ prorogato

al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ procedurali di partecipazione al concorso, e’

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 6 del 19

gennaio 2023.

Lo stesso e’ altresi’ consultabile nel sito istituzionale

dell’Istituto www.inrca.it – sezione Concorsi/Avvisi.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione

risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.

Margherita, 5 (tel. 0718004620 – e-mail: l.scocchera@inrca.it).

COMUNE DI BARI

CONCORSO (Scad. 30-03-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventidue posti di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per esami,

per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di

ventidue unita’ di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non

oltre giovedi’ 30 marzo 2023 secondo le modalita’ indicate

nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione

concorsi.

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO (Scad. 30-03-2023)

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di undici posti di ricercatore III livello a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, varie sedi.

In attuazione del d.d. n. 341 del 15 marzo 2022, l’Istituto di

calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle

ricerche (C.N.R. – ICAR) ha avviato quattro procedure selettive, per

titoli e colloquio, per l’assunzione di un totale di undici unita’ di

personale con profilo professionale di ricercatore III livello, ai

sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di

personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per

l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione

e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 con risorse

a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione

4, Componente 2, Investimento 1.3, presentazione di proposte di

intervento per la creazione di «Partenariati estesi alle universita’,

ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti

di ricerca di base»:

bando n. 400.7 – PE0000013 – FAIR – CUP B53C22003630006:

quattro ricercatori sede di Napoli;

bando n. 400.8 – PE0000013 – FAIR – CUP B53C22003630006: tre

ricercatori sede di Rende (CS);

bando n. 400.9 – PE0000015 – AGE-IT – CUP B83C22004880006: un

ricercatore sede di Palermo;

bando n. 400.10 – PE0000014 – SERICS – CUP B53C22003950001: tre

ricercatori sede di Rende (CS).

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere

visione del citato provvedimento attuativo come di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai

sensi degli articoli 24, comma 2, lett. a), e 24-bis della legge 30

dicembre 2010, n. 240, solo con riferimento alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 24 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI PISA CONCORSO (Scad. 31-03-2023) Procedura di selezione per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. … Ente: UNIVERSITA’ DI PISA Regione: TOSCANA Provincia: PISA Comune: PISA Data di inserimento: 28-02-2023 Data Scadenza bando 31-03-2023

UNIVERSITA’ DI PISA

CONCORSO (Scad. 31-03-2023)

Procedura di selezione per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

E’ indetta la procedura di selezione per ventiquattro posti di

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,

lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito indicato.

Codice selezione RIC2023b1_A1.

Dipartimento di Chimica e chimica industriale.

Settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze

chimiche.

SSD CHIM/02 Chimica fisica.

Codice selezione RIC2023b1_A2.

Dipartimento di Civilta’ e forme del sapere.

Settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi.

SSD M-FIL/05 filosofia e teoria dei linguaggi.

Codice selezione RIC2023b1_A3.

Dipartimento di Civilta’ e forme del sapere.

Settore concorsuale 11/C5 Storia della filosofia.

SSD M-FIL/06 Storia della filosofia.

Codice selezione RIC2023b1_A4.

Dipartimento di Civilta’ e forme del sapere.

Settore concorsuale 10/ C-1 Teatro, musica, cinema, televisione e

media audiovisivi.

SSD L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione.

Codice selezione RIC2023b1_A5.

Dipartimento di Economia e management.

Settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese.

SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.

Codice selezione RIC2023b1_A6.

Dipartimento di Farmacia.

Settore concorsuale 03/C1 Chimica organica.

SSD CHIM/06 Chimica organica.

Dipartimento di Farmacia.

Codice selezione RIC2023b1_A7.

Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica.

Settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e

anglo-americana.

SSD L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese.

Codice selezione RIC2023b1_A8.

Dipartimento di Fisica.

Settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni

fondamentali.

Codice selezione RIC2023b1_A9.

Dipartimento di Fisica.

Settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica e fisica della

terra e dei pianeti.

SSD: FIS/05 Astronomia e astrofisica.

Codice selezione RIC2023b1_A10.

Dipartimento di Giurisprudenza.

Settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale.

SSD IUS/08 – Diritto costituzionale.

Codice selezione RIC2023b1_A11.

Dipartimento di Giurisprudenza.

Settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto.

SSD IUS/20 – Filosofia del diritto.

Codice selezione RIC2023b1_A12.

Dipartimento di Ingegneria civile e industriale.

Settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni.

SSD ICAR/08 Scienza delle costruzioni.

Codice selezione RIC2023b1_A13.

Dipartimento di Ingegneria civile e industriale.

Settore concorsuale 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e

navale.

SSD ING-IND/03 Meccanica del volo.

Codice selezione RIC2023b1_A14.

Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del

territorio e delle costruzioni.

Settore concorsuale 09/E1 Elettrotecnica.

SSD ING-IND/31 Elettrotecnica.

Codice selezione RIC2023b1_A15.

Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del

territorio e delle costruzioni.

Settore concorsuale 08/A2 Ingegneria sanitaria – ambientale,

Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza

e protezione in ambito civile.

SSD ICAR/03 Ingegneria sanitaria ambientale.

Codice selezione RIC2023b1_A16.

Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del

territorio e delle costruzioni.

Settore concorsuale: 09/B3 Ingegneria economico-gestionale.

Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 Ingegneria

economico-gestionale.

Codice selezione RIC2023b1_A17.

Dipartimento di Ingegneria dell’informazione.

Settore concorsuale 09/G1 Automatica.

SSD ING-INF/04 Automatica.

Codice selezione RIC2023b1_A18.

Dipartimento di Ingegneria dell’informazione.

Settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle

informazioni.

SSD ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni.

Codice selezione RIC2023b1_A19.

Dipartimento di Matematica.

Settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra.

SSD MAT/02 Algebra.

Codice selezione RIC2023b1_A20.

Dipartimento di Matematica.

Settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra.

SSD MAT/03 Geometria.

Codice selezione RIC2023b1_A21.

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale.

Settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata.

SSD BIO/13 Biologia applicata.

Codice selezione RIC2023b1_A22.

Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed agro-ambientali.

Settore concorsuale 07/A1 Economia agraria ed estimo.

SSD AGR/01 Economia ed estimo rurale.

Codice selezione RIC2023b1_A23.

Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed agro-ambientali.

Settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari.

SSD AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari.

Codice selezione RIC2023b1_A24.

Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.

Settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e

pedologia.

SSD AGR/07 Genetica agraria.

Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere

presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando

l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente

pagina: https://pica.cineca.it/unipi/

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso e’

consultabile sul sito dell’Universita’ di Pisa:

https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=RIC

La scadenza per la presentazione delle domande e’ fissata alle

ore 13:00 del 31 marzo 2023.