Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 4

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 03-03-2023

Sintesi: COMUNITA’ RIVIERA FRIULANA DI LATISANA CONCORSO (Scad. 18-03-2023) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da asseg …

Ente: COMUNITA’ RIVIERA FRIULANA DI LATISANA

Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia: UDINE

Comune: LATISANA

Data di inserimento: 03-03-2023

Data Scadenza bando 18-03-2023

COMUNITA’ RIVIERA FRIULANA DI LATISANA

CONCORSO (Scad. 18-03-2023)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai Comuni di Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro e Carlino, con riserva prioritaria di un posto per il volontari delle Forze armate.

La Comunita’ Riviera Friulana indice concorso pubblico, per soli

esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro

profili di istruttore amministrativo contabile, categoria C,

posizione economica C1 (CCRL FVG) da assegnare ai Comuni di Palazzolo

dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro e Carlino (UD) con

riserva prioritaria di un posto per i volontari delle Forze armate.

Scadenza presentazione delle domande: entro il quindicesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ disponibile sul sito internet

della Comunita’ Riviera Friulana all’indirizzo:

http://www.rivierafriulana.comunitafvg.it alla sezione

«amministrazione trasparente – bandi di concorso».

Per informazioni ufficio comune del personale 0432 525192.

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 1

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 03-03-2023

Sintesi: CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA CONCORSO (Scad. 18-03-2023) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno e determinato, per il settore innovazi …

Ente: CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Regione: EMILIA ROMAGNA

Provincia: BOLOGNA

Comune: BOLOGNA

Data di inserimento: 03-03-2023

Data Scadenza bando 18-03-2023

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONCORSO (Scad. 18-03-2023)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno e determinato, per il settore innovazione digitale comunicazione patrimonio e provveditorato.

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a

tempo determinato e pieno di un posto con profilo professionale di

istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso il settore

innovazione digitale comunicazione patrimonio e provveditorato della

Citta’ metropolitana di Bologna.

La selezione sara’ effettuata tra coloro che, in possesso dei

requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata

dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle

modalita’ indicate dal bando integrale, entro il quindicesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine e’

prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della

compilazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai

requisiti per l’ammissione.

Il bando di concorso nel testo integrale e’ pubblicato all’albo

pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Citta’

metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it – area «Avvisi

e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente»

sezione «Bandi di Concorso».

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

U.O. Gestione risorse umane selezione e sviluppo professionale, tel.

051/659.8624 – 659.8064 – 659.8874 – e-mail:

selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it

Tipologia CONCORSO

Tipologia Contratto

Posti 2

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 17-02-2023

Sintesi: MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA CONCORSO (Scad. 19-03-2023) Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di …

Ente: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Regione: LAZIO

Provincia: ROMA

Comune: ROMA

Data di inserimento: 17-02-2023

Data Scadenza bando 19-03-2023

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO (Scad. 19-03-2023)

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche – sede secondaria di Rende.

Ai sensi del decreto direttoriale n. 3277/2021 e dell’art. 8 del

«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di

lavoro a tempo determinato» del Consiglio nazionale delle ricerche

(CNR), l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI)

del CNR ha indetto due selezioni, per titoli e colloquio, per il

reclutamento a tempo determinato – ai sensi dell’art. 83 del CCNL del

Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19

aprile 2018 – di due unita’ di personale (una unita’ per ogni avviso)

con profilo professionale di ricercatore III livello, presso

l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica – sede

secondaria di Rende (CS) nell’ambito del Progetto PNRR Tech4You

ecosistema dell’innovazione CUP B83C22003980006:

bando n. 400.7 IRPI PNRR: un ricercatore;

bando n. 400.8 IRPI PNRR: un ricercatore.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere

visione del citato provvedimento attuativo come di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai

sensi degli articoli 24, comma 2, lettera a), e 24-bis della legge 30

dicembre 2010, n. 240, solo con riferimento alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 6

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 17-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ DI CAGLIARI CONCORSO (Scad. 19-03-2023) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, riservati ai soggetti appartenenti alle …

Ente: UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

Regione: SARDEGNA

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Data di inserimento: 17-02-2023

Data Scadenza bando 19-03-2023

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

CONCORSO (Scad. 19-03-2023)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 e all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Si comunica che presso questa Universita’ sono indetti i seguenti

concorsi pubblici:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

quattro posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C,

posizione economica C1, area amministrativa, interamente riservato ai

soggetti appartenenti alle categorie di disabili di cui all’art. 1,

legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento

obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge, cod. sel.

C/LEGGE68_ART1_2TA_2023;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due

posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, posizione

economica C1, area amministrativa, interamente riservato ai soggetti

appartenenti alle categorie di disabili di cui all’art. 18, comma 2,

della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del

collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge,

cod. sel. C/LEGGE68_ART18_3TA_2023.

Le domande di ammissione al concorso, nonche’ i titoli posseduti

e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere

presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando

l’applicazione informatica dedicata alla pagina

https://pica.cineca.it/ entro e non oltre trenta giorni che decorrono

dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la

scadenza e’ posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Il testo integrale del bando e’ disponibile sul sito web di

Ateneo all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al

settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail:

concorsi@amm.unica.it – indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 4

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 17-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI CONCORSO (Scad. 19-03-2023) Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. …

Ente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ”AMEDEO AVOGADRO” DI VERCELLI

Regione: PIEMONTE

Provincia: VERCELLI

Comune: VERCELLI

Data di inserimento: 17-02-2023

Data Scadenza bando 19-03-2023

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI

CONCORSO (Scad. 19-03-2023)

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Si comunica che l’Universita’ del Piemonte Orientale con d.r.

rep. n. 215/2023 del 2 febbraio 2023 ha indetto procedure selettive

per la copertura di quattro posti complessivi di ricercatore a tempo

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, legge n.

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno:

Parte di provvedimento in formato grafico

Le domande di ammissione devono essere presentate, esclusivamente

mediante la procedura telematica prevista nel bando

(https://pica.cineca.it/uniupo) entro le ore 15,00 del trentesimo

giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza cada in un

giorno festivo, la stessa e’ prorogata al primo giorno non festivo

utile.

Il bando integrale e’ pubblicato sul sito web di Ateneo nella

pagina

https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ric

ercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato l’avviso di indizione e’

pubblicizzato sul sito http://bandi.miur.it e sul sito dell’U.E.

http://ec.europa.eu/euraxess

Il responsabile del procedimento e’ la dirigente della Divisione

del personale e risorse finanziarie dell’Universita’ del Piemonte

Orientale.

Per informazioni contattare il settore risorse umane –

reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587 –

e-mail: concorsi@uniupo.it

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 8

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 17-02-2023

Sintesi: ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA CONCORSO (Scad. 19-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di assistente amministrativo, a tempo indeterminato. …

Ente: ISTITUTO ‘GIANNINA GASLINI’ DI GENOVA-QUARTO

Regione: LIGURIA

Provincia: GENOVA

Comune: GENOVA

Data di inserimento: 17-02-2023

Data Scadenza bando 19-03-2023

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

CONCORSO (Scad. 19-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di assistente amministrativo, a tempo indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l’assunzione a tempo indeterminato di otto posti di assistente

amministrativo.

Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse

umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova – Quarto o sul

sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente – bandi di

concorso – bandi di concorso pubblico).