Bandi e concorsi pubblici in scadenza, tante occasioni in diversi settore al Nord, al Centro ed al Sud per diplomati e laureati. Ultimi giorni per iscriversi e partecipare evitando di perdere un’occasione ghiotta.

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 5

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO CONCORSO (Scad. 15-03-2023) Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di medicina e scienze dell …

Ente: UNIVERSITA’ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

Regione: MOLISE

Provincia: CAMPOBASSO

Comune: MOLISE

Data di inserimento: 28-02-2023

Data Scadenza bando 15-03-2023

UNIVERSITA’ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

CONCORSO (Scad. 15-03-2023)

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di medicina e scienze della salute V. Tiberio.

Si comunica che l’Universita’ degli studi del Molise ha indetto

cinque procedure selettive, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera

a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente fino al 29

giugno 2022, per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo

determinato per i seguenti settori:

1. reclutamento di un RTD lettera a) per il settore concorsuale

09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore

scientifico-disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale, in

regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di medicina e

scienze della salute «V. Tiberio»;

2. reclutamento di un RTD lettera a) per il settore concorsuale

09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore

scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle

informazioni, in regime di impegno a tempo pieno presso il

Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio»;

3. reclutamento di un RTD lettera a) per il settore concorsuale

05/E1 – Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10

– Biochimica, in regime di impegno a tempo pieno presso il

Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio»;

4. reclutamento di un RTD lettera a) per il settore concorsuale

06/11 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia,

settore scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e

radioterapia, in regime di impegno a tempo definito presso il

Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio»;

5. reclutamento di un RTD lettera a) per il settore concorsuale

06/A2 – Patologia generale e patologia clinica, settore

scientifico-disciplinare MED/04 – Patologia generale, in regime di

impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di medicina e scienze

della salute «V. Tiberio».

Le domande di partecipazione dovranno pervenire:

al magnifico rettore – area risorse umane – via F. De Sanctis,

snc – 86100 Campobasso a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di

quindici giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato

«A» modulo di domanda – allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono

consultabili all’indirizzo telematico:

_____________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 3

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ DI SALERNO CONCORSO (Scad. 15-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per vari labo …

Ente: UNIVERSITA’ DI SALERNO

Regione: CAMPANIA

Provincia: SALERNO

Comune: SALERNO

Data di inserimento: 28-02-2023

Data Scadenza bando 15-03-2023

UNIVERSITA’ DI SALERNO

CONCORSO (Scad. 15-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per vari laboratori del Dipartimento di fisica E.R. Caianiello, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli e per esami, per

l’assunzione a tempo indeterminato, di tre posti di categoria D,

posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed

elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori di ricerca di:

fisica della materia, superconduttivita’, microscopia,

nanotecnologie, fisica nucleare, subnucleare e astroparticellare,

imaging da risonanza magnetica, geofisica, sismologia e fisica

terrestre, astrofisica, reti neurali e sistemi complessi, didattica

della fisica, del Dipartimento di fisica E. R. Caianiello.

Ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e

dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinato

un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unita’, un posto

messo a concorso e’ riservato, prioritariamente, ai volontari delle

Forze armate.

La domanda di partecipazione nonche’ i titoli posseduti e i

documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a

pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione

informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa →

bando secondo le modalita’ previste dall’art. 3 del bando di concorso

stesso, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando sara’ reso disponibile mediante

pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web

dell’Universita’ degli studi di Salerno: http://www.unisa.it alla

pagina Concorsi e Selezioni – «Concorsi per il personale

tecnico-amministrativo».

___________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 2

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA CONCORSO (Scad. 15-03-2023) Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria informat …

Ente: UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA

Regione: LAZIO

Provincia: ROMA

Comune: ROMA

Data di inserimento: 28-02-2023

Data Scadenza bando 15-03-2023

UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (Scad. 15-03-2023)

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti.

Si comunica che presso il Dipartimento di ingegneria informatica,

automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Universita’ di Roma «La

Sapienza», sono indette, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 150 del 29

giugno 2022), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30

aprile 2022, n. 36, le seguenti procedure selettive di chiamata per

complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia

A, finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) per l’attuazione dell’investimento 1.4 – potenziamento

strutture di ricerca e creazione di «campioni nazionali» di R&S su

alcune Key Enabling Technologies e dell’investimento 1.5 – creazione

e rafforzamento di «Ecosistemi dell’innovazione», costruzione di

«leader territoriali di R&S», nell’ambito della missione 4

«Istruzione e ricerca» – componente 2 «Dalla ricerca all’impresa» del

PNRR:

Parte di provvedimento in formato grafico

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per

via telematica secondo le modalita’ previste nei rispettivi bandi,

dovranno essere inviate entro il termine perentorio del quindicesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno

festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

I testi integrali dei bandi delle suindicate procedure selettive

sono disponibili sul sito web di questa Universita’ al seguente

indirizzo:

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/2185

I bandi saranno inoltre disponibili sui siti web del Ministero

dell’universita’ e della ricerca e dell’Unione europea.

____________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 2

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (Scad. 15-03-2023) Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. …

Ente: UNIVERSITA’ DI PAVIA

Regione: LOMBARDIA

Provincia: PAVIA

Comune: PAVIA

Data di inserimento: 28-02-2023

Data Scadenza bando 15-03-2023

UNIVERSITA’ DI PAVIA

CONCORSO (Scad. 15-03-2023)

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

E’ indetta presso l’Universita’ degli studi di Pavia, con d.r.

prot. n. 16688 rep. n. 275/2023 del 3 febbraio 2023, la procedura di

selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010

presso le strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i

settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Codice concorso 2023RTDB-2FIS-03.

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per

via telematica secondo le modalita’ previste nel bando, devono essere

inviate entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo a

quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

Il bando integrale e’ disponibile all’indirizzo:

https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc

-3_concorsi-per-ricercatori.html

del sito web dell’Universita’ alla pagina portale Amministrazione

Trasparente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Universita’ di

Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio – tel.

0382/984978 – 984934 – 984960, e-mail:

servizio.personaledocente@unipv.it

_____________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 1

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA CONCORSO (Scad. 15-03-2023) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per …

Ente: SCUOLA SUPERIORE ”SANT’ANNA” DI PISA

Regione: TOSCANA

Provincia: PISA

Comune: PISA

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 15-03-2023

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

CONCORSO (Scad. 15-03-2023)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

La scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per

l’assunzione di una unita’ di personale appartenente alla categoria

D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con

contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della

durata di ventiquattro mesi, prorogabile ai sensi della normativa

vigente, per le esigenze della scuola superiore Sant’Anna nell’ambito

del progetto Brief: «Biorobotics Research and Innovation Engineering

Facilities», finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU

attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovra’

pervenire entro il termine perentorio del giorno 15 marzo 2023, pena

l’esclusione.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere

visione del bando sul sito della scuola

(https://www.santannapisa.it/it/selezioni/pnrr-selezione-categoria-d-

area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-tempo-0) oppure

potranno rivolgersi all’U.O. personale tecnico amministrativo, via S.

Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577 (dal lunedi’ al giovedi’ dalle

9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00; il venerdi’ dalle 9,00 alle

13,00), e-mail concorsi@santannapisa.it

_____________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 1

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ DI SALERNO CONCORSO (Scad. 15-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i …

Ente: UNIVERSITA’ DI SALERNO

Regione: CAMPANIA

Provincia: SALERNO

Comune: SALERNO

Data di inserimento: 28-02-2023

Data Scadenza bando 15-03-2023

UNIVERSITA’ DI SALERNO

CONCORSO (Scad. 15-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio complesso di risonanza magnetica nucleare del Dipartimento di chimica e biologia «Adolfo Zambelli».

E’ indetto concorso pubblico, per titoli e per esami, per la

copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1,

dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo

indeterminato e pieno, per le esigenze del laboratorio complesso di

risonanza magnetica nucleare del Dipartimento di chimica e biologia

«A. Zambelli» dell’Universita’ degli studi di Salerno.

La domanda di partecipazione nonche’ i titoli posseduti e i

documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a

pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione

informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa → bando

secondo le modalita’ previste dall’art. 3 del bando di concorso

stesso, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando sara’ reso disponibile mediante

pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web

dell’Universita’ degli studi di Salerno: http://www.unisa.it alla

pagina Concorsi e Selezioni – «Concorsi per il personale

tecnico-amministrativo».

______________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 1

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 28-02-2023

Sintesi: CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA CONCORSO (Scad. 15-03-2023) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di amministrativo contabile, categoria D, a tempo determinato e pieno, per la Segreteria generale. …

Ente: CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Regione: EMILIA ROMAGNA

Provincia: BOLOGNA

Comune: BOLOGNA

Data di inserimento: 28-02-2023

Data Scadenza bando 15-03-2023

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONCORSO (Scad. 15-03-2023)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di amministrativo contabile, categoria D, a tempo determinato e pieno, per la Segreteria generale.

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a

tempo determinato e pieno di un posto con profilo professionale di

amministrativo contabile, categoria D, presso la Segreteria generale

della Citta’ metropolitana di Bologna.

La selezione sara’ effettuata tra coloro che, in possesso dei

requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata

dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle

modalita’ indicate dal bando integrale, entro il quindicesimo giorno

successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia sabato o festivo, il

termine e’ prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si

consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione

della domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti per

l’ammissione.

Il bando di concorso nel testo integrale e’ pubblicato all’albo

pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Citta’

metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e

concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente»

sezione «Bandi di Concorso».

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

U.O. Gestione risorse umane selezione e sviluppo professionale: tel.:

051/-659.8674-659.8624-659.8064-659. 8674 – e-mail:

selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it

_____________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 25

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO CONCORSO (Scad. 16-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d …

Ente: A.S.R.E.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE

Regione: MOLISE

Provincia: CAMPOBASSO

Comune: CAMPOBASSO

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO (Scad. 16-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 1496 del 19 dicembre 2022 e’

bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di venticinque posti di dirigente medico nella

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il presente bando e’ pubblicato integralmente sul sito A.S.Re.M.

www.asrem.molise.it – amministrazione trasparente: cliccando sul

seguente percorso: – bandi di concorsi – bandi per assunzioni a tempo

indeterminato.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere

redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito web

aziendale https://www.asrem.molise.it ed accedendo alla piattaforma

dalla Sezione «concorsi smart» presente sulla pagina principale

compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per

la compilazione ivi contenute.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sara’

attiva a partire dalle ore 12,00 del giorno successivo alla data di

pubblicazione, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda dovra’ pervenire al sistema, a pena di esclusione,

entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a

quello della data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle

ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.

Il termine di presentazione delle domande e’ perentorio e,

pertanto, non e’ ammessa la presentazione di documenti oltre la

scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalita’

diverse dalla procedura telematica.

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovra’ allegare

alla domanda ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari

a euro 10,00 da effettuarsi sul conto corrente bancario ASREM Banca

Popolare dell’Emilia – IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato

all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: «Contributo

concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 25

dirigenti medici a tempo indeterminato nella disciplina di medicina e

chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso ASReM».

Il presente bando e’ integralmente riportato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Molise n. 63 del 23 dicembre 2022.