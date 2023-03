Primark, il noto brand di moda a basso costo, è alla ricerca di nuovi talenti per il suo store di Marcianise, appena inaugurato nel centro commerciale Campania. In particolare, l’azienda sta cercando un addetto alle vendite e un team manager. Per la posizione di addetto alle vendite, i candidati ideali dovrebbero avere un’attitudine naturale per il servizio clienti, essere flessibili e predisposti a lavorare in team, e ovviamente avere una grande passione per la moda e le tendenze. L’esperienza pregressa nel settore retail sarebbe un plus, ma non è un requisito indispensabile. Inoltre, Primark offre formazione costante e opportunità di crescita all’interno dell’azienda.

Per la figura di team manager, invece, si richiede esperienza pregressa di almeno un anno nel mondo retail, in grado di essere un punto di riferimento per il team di lavoro. Il team manager dovrà essere in grado di motivare e gestire un team di addetti alle vendite, oltre ad avere una buona conoscenza dei processi operativi del negozio. Primark cerca persone dinamiche, entusiaste e motivate, pronte a lavorare in un ambiente stimolante e in continua evoluzione. Inoltre, l’azienda è impegnata nella promozione della diversità e dell’inclusione, e incoraggia le candidature di persone di ogni età, genere, provenienza e abilità.

I candidati interessati possono inviare la loro candidatura direttamente sul sito dell’azienda, allegando il proprio CV e una lettera motivazionale. L’offerta di lavoro è a tempo determinato, con possibilità di rinnovo, e prevede un orario di lavoro full-time.