Una storia che può far sobbalzare il cuore di chiunque. La vicenda di Carmen, una giovane donna di Taurano, che ha dato alla luce il suo bambino nel parcheggio dell’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, è davvero incredibile. La notte era scura quando Carmen e suo marito Vincenzo si sono messi in viaggio verso l’ospedale. La giovane donna era già in travaglio e il bambino stava per venire al mondo. La mamma di Carmen li ha accompagnati, e fortunatamente era con loro quando tutto è accaduto. Nel parcheggio dell’ospedale, Carmen ha iniziato a sentire le prime contrazioni e non ha potuto fare altro che accovacciarsi sul sedile posteriore dell’auto. La mamma di Carmen, nonostante non fosse un’ostetrica professionista, ha aiutato la figlia a dare alla luce il bambino.

Fortunatamente, il reparto di Emergenza dell’ospedale era vicino, e il padre di Carmen è riuscito ad entrare rapidamente per chiedere aiuto ai medici. I sanitari sono intervenuti immediatamente e hanno portato il neonato in ospedale per assicurarsi che fosse in buona salute. Il piccolo Luigi è stato subito visitato dai medici, che hanno accertato che stava bene nonostante l’avventurosa nascita.

La vicenda dimostra la grande abilità della mamma di Carmen, che nonostante non avesse esperienza professionale, è stata in grado di assistere la figlia in una situazione di emergenza. Ma dimostra anche l’importanza dei medici e degli infermieri del reparto di Emergenza, che hanno prontamente risposto alla richiesta di aiuto del padre del neonato.

Questa storia ha avuto un lieto fine grazie alla tempestiva assistenza dei medici e degli infermieri dell’ospedale Moscati di Avellino, che hanno fatto in modo che il neonato venisse soccorso immediatamente. Un episodio che ci fa riflettere sull’importanza del lavoro dei professionisti della salute, e che ci fa apprezzare ancora di più il valore della vita umana.