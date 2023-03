L’Osservatorio di Segugio.it e SOStariffe.it mette in evidenza l’impatto della decisione del Governo di non rinnovare gli incentivi sugli oneri di sistema per le bollette luce e di ridurre gli aiuti sul gas: +16% su luce e +40% sul gas per una coppia con riscaldamento autonomo, fino a +950€ all’anno su luce e gas per una famiglia numerosa con riscaldamento autonomo

Il calo dei prezzi all’ingrosso registrato da inizio 2023 spinge il Governo a una riduzione dei fondi a sostegno del caro-bollette dal 1° aprile.

Gli oneri di sistema sono spese per la copertura dei costi di attività di interesse generale per il sistema elettrico e gas e per la bolletta della luce rientreranno dal 1°aprile.

L’azzeramento degli oneri sul gas comporterebbe un rincaro rispetto alla situazione attuale: sul gas gli oneri erano addirittura negativi nell’ultimo periodo e agivano come una forma di sconto. L’ipotesi più probabile su questo fronte è che tali componenti negative siano mantenute su aprile ma in forma ridotta, riportate a zero su maggio e giugno e che ritornino ad essere un costo in seguito. Questo comporterebbe un aumento di circa il +40% sul gas rispetto all’ultimo periodo.

Tabella di sintesi: struttura e peso % degli oneri di sistema sul costo totale in bolletta al variare degli interventi di aiuto del Governo.

LUCE GAS Oneri di sistema Oneri di sistema Struttura costo Peso % su bolletta 1 Struttura costo Peso % su bolletta 1 PRE AIUTI

2020-2021 circa 4 cents € al kWh 20% circa circa 3-4 cents €/Smc 4% circa AIUTI

FINE 2021, 2022,

I TRIM 2023 0 € 0% componente negativa circa -30 cents € al Smc2 -25 / -30% – equivaleva a uno sconto in bolletta APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2023 probabile ritorno a valori pre-crisi (~0,04€/kWh). Saranno definiti da ARERA 16-20% circa Solo aprile componente negativa confermata ma ridotta.

Maggio e giugno 0€ Solo aprile -10% circa – equivale a uno sconto in bolletta.

Maggio e giugno 0% DA OTTOBRE 2023 probabile ritorno a 3-4 cents €/Smc.

Incentivi fissi mensile se il costo gas supera una determinata soglia 4% circa.

Incentivi fissi da valutare (1) Impatto % stimato sui costi complessivi in bolletta per un profilo di 3 kW di potenza e 2.700 kWh/anno di consumo per la luce, e di 1.400 Smc/anno per il gas. (2) Componente negativa UG2. Diversi valori negativi applicati agli scaglioni di consumo fino a 5.000 Smc



L’impatto sulle migliori tariffe del mercato libero

L’Osservatorio di Segugio.it e SOStariffe.it calcola l’impatto della misura su alcuni profili di consumo, confrontando su base annua la spesa stimata prima e dopo l’intervento. Il tutto è declinato sulle offerte più convenienti del mercato libero tra quelle comparate.