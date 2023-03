Il Governo italiano sta per approvare un nuovo decreto per aiutare le famiglie italiane a fronteggiare le bollette dell’energia, grazie alla discesa del prezzo del gas. In particolare, saranno stanziati 5 miliardi di euro per calmierare le tariffe nel secondo trimestre dell’anno, una cifra molto inferiore rispetto ai 20 miliardi previsti nella precedente legge di bilancio. Il decreto dovrebbe essere approvato dal consiglio dei ministri il 28 marzo e confermerà gran parte delle misure già in vigore, introducendo però anche qualche novità.

Per quanto riguarda il gas, la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema saranno confermati per il periodo aprile-giugno. Per l’elettricità, invece, gli oneri saranno ripristinati, ma con una serie di sconti e benefici che saranno definiti nei dettagli dal Ministero dell’Economia. Inoltre, il bonus sociale verrà rinnovato e potenziato, esteso alle famiglie con un Isee fino a 15.000 euro.

La vera novità arriverà a partire dal 1 ottobre con l’introduzione di un nuovo bonus “termico” destinato a tutte le famiglie, senza limiti di reddito. Questo bonus scatterà quando il prezzo del gas supererà una certa soglia e dovrebbe incentivare eventuali risparmi. Tuttavia, il Governo dovrà cercare un equilibrio per evitare di disincentivare l’utilizzo dell’elettrico. Il costo del nuovo bonus sarà finanziato con i 5 miliardi di euro stanziati per questo scopo.