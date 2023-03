I carabinieri del Nucleo Anti-Soofisticazioni (NAS) di Napoli hanno effettuato una serie di controlli volti alla salvaguardia del consumatore, che hanno portato al sequestro di 100 chili di prodotti ittici privi di rintracciabilità all’interno del Riva Restaurant, ex Giuseppone a Mare, pesce fresco pronto ad essere venduto ma di cui non era nota la provenienza. L’operazione è condotta nell’ambito di una più ampia campagna di controlli effettuata dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli e del NAS di Napoli su strade e locali della movida di Chiaia e Posillipo. A darne notizia è l’edizione online de Il Mattino.

Durante le operazioni sono rilevate anche numerose violazioni del codice della strada, che hanno portato a sanzioni per un totale di 30mila euro. Inoltre, i militari hanno denunciato un parcheggiatore abusivo e un uomo di 40 anni di Giugliano per aver violato il Daspo urbano cui era sottoposto. Sono denunciate anche altre due persone per evasione.