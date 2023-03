Un grave incidente stradale è accaduto lungo il raccordo Avellino-Salerno, dove un autocarro in transito ha preso improvvisamente fuoco, causando la chiusura del tratto in direzione del capoluogo irpino per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme. L’incidente ha causato un forte spavento per il conducente e l’accompagnatore a bordo del veicolo, provenienti da Ercolano e diretti a Molfetta in Puglia. Fortunatamente, entrambi i passeggeri sono rimasti illesi e sono immediatamente soccorsi dalle squadre dei caschi rossi intervenute sul posto.

L’incidente ha richiesto l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, che sono riuscite a spegnere il rogo dopo un lungo sforzo e grazie alla loro professionalità e tempestività. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale Anas, che hanno collaborato per garantire la sicurezza della zona e gestire il traffico veicolare in modo da evitare ulteriori incidenti.

La causa dell’incendio non è ancora determinata e saranno necessarie ulteriori indagini per stabilirne le cause. Tuttavia, l’episodio ricorda l’importanza della sicurezza stradale e della manutenzione dei mezzi di trasporto. La mancata manutenzione o l’uso scorretto dei veicoli possono causare incidenti gravi e potenzialmente mortali, mettendo a rischio la vita degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada.