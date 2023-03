La vicenda dei ragazzi del Liceo linguistico di Frigento è un esempio di come la solidarietà e l’inclusione sociale possano essere importanti valori in un contesto scolastico. L’episodio dimostra come gli studenti siano capaci di mobilitarsi per difendere i diritti di una persona con disabilità, mostrando una grande sensibilità e una forte determinazione. La situazione si è presentata quando la compagnia di viaggio ha comunicato all’istituto che il bus non era attrezzato per ospitare una persona con disabilità, privando così il ragazzo della possibilità di partecipare alla gita a Barcellona in programma prima dell’esame di maturità. La reazione degli studenti è immediata e sorprendente: senza esitazione, hanno deciso di rinunciare alla gita se il loro compagno non avesse potuto partecipare. Questo atto di solidarietà è condiviso da tutti gli altri studenti della sede di Frigento e di quella capofila di Grottaminarda.

La presa di posizione degli studenti è accolta positivamente dal preside, Attilio Lieto, che ha dichiarato di essere fiero dei suoi ragazzi e di voler lavorare insieme a loro per organizzare la gita in modo da includere il compagno con disabilità.

Questa vicenda dimostra come sia importante che le scuole e le istituzioni educative promuovano l’inclusione sociale e la sensibilizzazione verso le persone con disabilità. Gli studenti del Liceo linguistico di Frigento hanno dimostrato che la solidarietà, la comprensione e l’empatia possono essere valori fondamentali in una comunità scolastica e che, quando sono applicati, possono portare a risultati positivi per tutti.