Il bonus fotovoltaico è un incentivo importante per chi desidera investire in un sistema di produzione di energia pulita. Il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia è una misura che ha lo scopo di incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili e di promuovere la diffusione di tecnologie innovative per la gestione dell’energia elettrica. Per poter usufruire del bonus fotovoltaico per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia, è necessario fare domanda per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 marzo 2023. Questo è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda e poter beneficiare della misura.

È importante tenere presente che per l’anno 2022 sono stanziati 3 milioni di euro per il bonus fotovoltaico. La percentuale spettante sarà comunicata entro il 10 aprile 2023, quindi i beneficiari dovranno attendere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per sapere quale sarà l’importo del credito d’imposta a cui avranno diritto.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2023, per l’anno di imposta 2022. In questo modo, il bonus fotovoltaico consentirà di ottenere una riduzione delle imposte dovute, agevolando la scelta di installare sistemi di accumulo dell’energia e incentivando la produzione di energia pulita.