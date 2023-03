A partire dal 1 novembre 2021, le tariffe per le revisioni auto e moto sono aumentate. Tuttavia, il governo italiano ha introdotto una compensazione per i proprietari di veicoli che hanno effettuato la revisione nel 2022. Si tratta del Bonus Veicoli Sicuri, un rimborso di 9,95 euro che può essere richiesto entro il 31 marzo 2023. Ma come funziona esattamente il Bonus Veicoli Sicuri? Chi può richiederlo e come si fa? In questo articolo, cercheremo di rispondere a tutte queste domande.

Cos’è il Bonus Veicoli Sicuri?

Il Bonus Veicoli Sicuri è una compensazione di 9,95 euro che può essere richiesta dai proprietari di auto e moto che hanno effettuato la revisione nel 2022. L’obiettivo di questa misura è quello di aiutare i cittadini a far fronte all’aumento delle tariffe per le revisioni auto e moto che è entrato in vigore il 1 novembre 2021.

Il Bonus Veicoli Sicuri è conosciuto anche come “bonus revisione auto” e può essere richiesto solo online, tramite la piattaforma Bonus Veicoli Sicuri. La richiesta può essere effettuata entro il 31 marzo 2023.

Chi può richiedere il Bonus Veicoli Sicuri?

Il Bonus Veicoli Sicuri può essere richiesto dai proprietari di auto e moto che hanno sottoposto il proprio veicolo alle operazioni di revisione previste dal Codice della Strada nel 2022. La richiesta può essere effettuata solo una volta per veicolo e può essere presentata solo dal primo co-intestatario sulla carta di circolazione, nel caso di veicolo co-intestato.

Quali veicoli possono beneficiare del Bonus Veicoli Sicuri?

Il Bonus Veicoli Sicuri può essere richiesto per le revisioni che riguardano:

autoveicoli fino a 35 quintali

motoveicoli e ciclomotori

minibus fino a 15 posti

Quanto costa la revisione e quanto è il Bonus Veicoli Sicuri?

Il costo della revisione varia in base al luogo in cui viene effettuata. Se la revisione viene fatta presso la Motorizzazione, il costo è di 54,95 euro. Se invece la revisione viene fatta presso un centro privato convenzionato, il costo è di 79,02 euro.

Il Bonus Veicoli Sicuri ha un valore di 9,95 euro, quindi non copre l’intero costo della revisione, ma ne compensa almeno in parte l’aumento delle tariffe.

Come richiedere il Bonus Veicoli Sicuri?

Il Bonus Veicoli Sicuri può essere richiesto solo online, tramite la piattaforma Bonus Veicoli Sicuri. Per richiedere il rimborso, il proprietario del veicolo deve:

Accedere all’apposita piattaforma Bonus Veicoli Sicuri tramite le credenziali SPID

Compilare il modello sulla piattaforma. Non è richiesto alcun allegato o ricevuta di pagamento della revisione.