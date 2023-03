Gli studenti di Poggiomarino hanno compiuto i Cento Passi contro le Mafie. Ed in nessun momento erano soli. Durante la due giorni dedicata alla Legalità ed alle Vittime di Mafie, i discenti di Poggiomarino, attraverso convegni, iniziative musicali, incontri pubblici e lezioni hanno vissuto le giornate del 20 e del 21 Marzo insieme, per conoscere chi le Mafie le ha combattute con la vita, chi le Mafie le combatte ogni giorno e come si può partecipare alla legalità.

“Lunedì mattina siamo stati con il Comprensivo 1′ Capoluogo all’ Istituto G. Falcone insieme al sostituto Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Marta Agostini, alle dirigenti scolastiche, alle insegnanti e ai ragazzi per parlare di Legalità. Successivamente abbiamo raggiunto il Cinema Eliseo dove abbiamo partecipato all’ incontro organizzato dall’Istituto E. De Filippo, con il Garante dei Detenuti, Samuele Ciambriello ed il Sen. Francesco Urraro: abbiamo parlato ai nostri ragazzi, i nostri cittadini del domani. Ero assieme alle mie assessore, ai rappresentanti delle forze dell’ordine, alle insegnanti tutte. Ieri mattina, abbiamo partecipato come rappresentanti delle Istituzioni all’ incontro voluto da Libera e siamo ritornati all’ Istituto G. Falcone, abbiamo accompagnato i ragazzi che hanno ricordato le vittime innocenti di Mafia.

Abbiamo piantato semi di Speranza. Per ogni passo, una poesia, una riflessione, un ricordo. Un passo dopo l’altro per compierne Cento e giungere alla consapevolezza che insieme, e solo nel rispetto delle leggi, un mondo migliore è possibile. Le Giornate della Memoria insegnano tanto anche a noi amministratori locali e ci danno speranza. Perchè non si possono compiere i Cento Passi verso la Legalità senza essere prima esempio e punto di riferimento per i ragazzi”, la riflessione, a margine della due giorni, del primo cittadino Maurizio Falanga.