Due donne sono state derubate ieri mattina a Battipaglia mentre facevano acquisti tra le bancarelle del mercato che si svolge a ridosso dello stadio Pastena. I borseggiatori hanno approfittato della folla presente per rubare gli smartphone e i portafogli riposti nelle borse delle vittime. Una delle donne derubate si è accorta del furto subito dopo che è avvenuto e ha iniziato ad urlare, attirando l’attenzione dei passanti. Purtroppo il ladro con la refurtiva era già riuscito a fuggire.

Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di episodi simili avvenuti nel mercato di Battipaglia e in altre zone della città. I borseggiatori, infatti, approfittano della folla e della confusione per derubare le vittime, spesso senza essere notati. In questi casi è importante seguire alcune semplici regole per evitare di diventare vittime di furto. Innanzitutto è consigliabile non portare con sé oggetti di valore come smartphone e portafogli, ma se proprio si devono portare, è importante tenere gli oggetti vicino al proprio corpo e sorvegliarli costantemente.

Inoltre, è importante prestare attenzione alle persone che si avvicinano troppo o che sembrano sospette. Se si ha il minimo dubbio, è meglio allontanarsi il più possibile e cercare un luogo sicuro. Infine, in caso di furto è importante denunciare subito l’episodio alle forze dell’ordine e fornire quante più informazioni possibili sul ladro, come l’aspetto fisico e l’abbigliamento.