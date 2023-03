Attacco informatico condotto dai filorussi di “NoName057” contro vari siti istituzionali italiani, con il settore dei trasporti come obiettivo principale. In particolare, il sito web di Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, reso non raggiungibile per gran parte della giornata di ieri, impedendo agli utenti di acquistare i biglietti e di utilizzare i tornelli. Anche altri siti, tra cui il ministero dei Trasporti, l’Autorità regolatrice dei trasporti, l’aeroporto di Bologna, Camera.it, Difesa.it, il ministero degli Esteri e il sito del Governo, sono attaccati, ma sono rimasti comunque accessibili.

La rivendicazione dell’attacco è fatta dai filorussi di “NoName057”, che hanno citato il caso dei soldati ucraini addestrati in Italia e le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sul sostegno dell’Italia a Kiev. Infine, gli hacker hanno lanciato un monito al neo direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il napoletano Bruno Frattasi.