Una giovane donna di 22 anni ricoverata presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con sintomi che indicavano una gravidanza localizzata al di fuori della cavità uterina. Dopo attenti esami clinici e strumentali, l’equipe medica ha sospettato una gravidanza sviluppatasi sulla milza, una condizione estremamente rara che rappresentava un serio rischio per la vita della paziente a causa del rischio di emorragia interna. Per evitare ulteriori complicazioni, l’equipe medica composta dai primari della Chirurgia Generale e della Ginecologia e dai dirigenti medici, ha deciso di eseguire un delicato intervento chirurgico di asportazione con tecnica mini-invasiva in laparoscopia. Dopo l’intervento, la paziente è stata dimessa dopo una degenza di sette giorni e si è ripresa bene.

La diagnosi di gravidanza extrauterina splenica è estremamente rara, con solo 30 casi descritti in tutto il mondo. La conferma definitiva della diagnosi è stata ottenuta grazie all’esame istologico. La notizia si conclude con la buona notizia della dimissione della paziente in buone condizioni di salute.