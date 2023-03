Un incidente stradale è sempre un fatto molto preoccupante, soprattutto quando coinvolge più veicoli e porta a feriti. È quanto accaduto nella serata di ieri a Sarno, in via Prolungamento Matteotti, dove si è verificato un sinistro fra una moto ed un’automobile. I due mezzi si sono scontrati violentemente, causando ferite agli occupanti di entrambi i veicoli. Sono intervenuti immediatamente gli operatori del soccorso della Sarnese Pubblica Assistenza e della Misericordia, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. In questi casi, infatti, è fondamentale capire cosa sia accaduto per evitare che simili situazioni possano ripetersi in futuro.

L’incidente stradale di ieri a Sarno ci ricorda l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di guidare con prudenza e attenzione. È fondamentale mantenere sempre un comportamento responsabile alla guida, evitando comportamenti pericolosi e rispettando gli altri utenti della strada.