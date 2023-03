I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro sono riusciti a identificare e rintracciare l’autore dell’aggressione ai danni del ragazzino di 12 anni accoltellato la scorsa notte. Sorprendentemente, anche l’aggressore ha solo 12 anni e non può essere ritenuto penalmente responsabile ai sensi della legge italiana. Sarà quindi segnalato alle autorità giudiziarie e ai servizi sociali per eventuali interventi di sostegno. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’aggressore e la vittima si conoscevano di vista e la lite che ha portato al ferimento sarebbe scoppiata per motivi futili, come una parola o uno sguardo di troppo. Non è ancora chiaro se i due ragazzi fossero divisi da precedenti ruggini o se si sia trattato di un diverbio improvviso.

L’intervento rapido dei carabinieri, che hanno ascoltato diversi testimoni e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, ha permesso di circoscrivere la vicenda in brevissimo tempo e individuare l’autore dell’aggressione. Si tratta di un episodio grave che sottolinea l’importanza di promuovere una cultura della non violenza e del rispetto reciproco tra i giovani.