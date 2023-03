Una bambina è caduta dalla finestra di una scuola media a Rapallo, in Liguria. Episodio ha scosso l’opinione pubblica e ha suscitato grande preoccupazione per la salute della giovane. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe precipitata verso la fine delle lezioni dalla finestra della classe di prima media dell’Istituto comprensivo Rapallo, scuola Giustiniani. Nonostante la dinamica della caduta sia ancora al vaglio della polizia, sembra che la bambina si sia alzata improvvisamente dal banco e si sia avvicinata alla finestra, poi il volo. Al momento del soccorso, la bambina era cosciente, ma aveva riportato gravi traumi e fratture multiple agli arti inferiori.

La notizia della caduta della bambina ha destato grande preoccupazione tra i genitori degli studenti, i docenti e la comunità in generale. Sono stati avviati degli accertamenti per capire come sia potuto accadere un evento simile all’interno di una scuola e quali possano essere state le cause alla base dell’incidente. Non si esclude il gesto volontario.