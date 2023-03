La notizia della morte di Luigi Campana, 48 anni, di Pomigliano d’Arco, in un incidente stradale sulla Provinciale in territorio di Ciorlano, è una tragedia che colpisce tutti profondamente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’incidente sia causato da una perdita di controllo dell’auto da parte di Campana, che avrebbe potuto essere causata da un colpo di sonno, una distrazione o un malore. Purtroppo, nessuno ha assistito all’incidente poiché la strada in questione, specie di notte, non è molto trafficata.

La notizia della morte di Campana è giunta solo quando un automobilista in transito si è accorto che una macchina era finita fuori strada in un tratto in curva della strada. La perdita di una vita umana in un incidente stradale è sempre una tragedia, ma quando accade in queste circostanze, il dolore e la tristezza sono ancora più intensi.

Campana era conosciuto come una persona sportiva, amante dello sci, e spesso frequentava le località sciistiche abruzzesi come Pescocostanzo e Roccaraso. La notizia della sua morte è un duro colpo per la sua famiglia e i suoi amici, che lo ricorderanno per la sua passione per lo sport e la vita all’aria aperta.