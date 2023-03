Un servizio notturno a largo raggio effettuato dai carabinieri della locale compagnia in collaborazione con i colleghi delle due tenenze di Ercolano, Torre del Greco e Cercola. L’obiettivo dei controlli e delle perquisizioni è stato quello di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali attività illecite sul territorio. Durante l’operazione, i carabinieri hanno denunciato un 25enne di origini rumene per il reato di ricettazione. L’uomo è stato sorpreso a bordo di una Fiat Doblò, rubata lo scorso 27 marzo, contenente attrezzature per un valore di circa 20 mila euro. Grazie all’intervento dei militari, l’attrezzatura è stata restituita al legittimo proprietario.

Ma non è stato l’unico episodio degno di nota durante la notte di servizio dei carabinieri. Infatti, il 36enne ercolanese E.A. è stato arrestato per detenzione di droga. I militari hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto e sequestrato 12 grammi di hashish già suddivisa in dosi e diverso materiale per il confezionamento.