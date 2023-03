Due agenti della polizia municipale di Qualiano sono stati aggrediti da un automobilista che avevano contestato l’uso di un contrassegno per disabili non più utilizzabile. L’autore dell’aggressione è stato condotto al Comando dove è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa vicenda è solo l’ultimo episodio di una pratica sempre più diffusa, ovvero l’utilizzo abusivo dei contrassegni per disabili da parte di persone non autorizzate. Questo fenomeno rappresenta una vera e propria piaga sociale, che oltre a ledere i diritti delle persone disabili, genera un danno economico per l’amministrazione pubblica.

Per contrastare tale fenomeno, il Comune di Qualiano ha intensificato i controlli, finalizzati a reprimere l’utilizzo improprio dei contrassegni per disabili. Tali controlli, disposti dal sindaco Raffaele De Leonardis, saranno particolarmente serrati anche nei prossimi giorni.

Tuttavia, è importante sottolineare che la repressione da sola non è sufficiente a risolvere il problema. È necessario un cambiamento culturale che porti alla diffusione della consapevolezza dell’importanza dei diritti delle persone disabili e dell’etica del rispetto delle norme.