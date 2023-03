L’importanza del rispetto dell’ambiente e delle regole sulla gestione dei rifiuti è un tema sempre più rilevante nella società contemporanea. Questo è dimostrato dall’episodio che si è verificato a Bacoli, dove un individuo è punito per aver sversato dei rifiuti in un luogo pubblico. Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha fatto sapere tramite la sua pagina Facebook che chiunque sia sorpreso a lasciare rifiuti per strada sarà perseguito e punito. Il Comune ha deciso di adottare un’azione punitiva esemplare nei confronti di chi non rispetta le regole sulla gestione dei rifiuti, infatti gli operai del Comune hanno recuperato i rifiuti abbandonati e li hanno restituiti al responsabile, notificandogli anche una multa.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole sulla gestione dei rifiuti, in quanto il Comune di Bacoli fa la differenziata al 91%, e quindi non può permettere che qualcuno sporchi le strade della città. Inoltre, il luogo dove sono trovati i rifiuti era vicino all’isola ecologica, il che dimostra che il responsabile avrebbe potuto facilmente portare i suoi rifiuti in un luogo apposito invece di abbandonarli per strada.

Il sindaco ha anche sottolineato che il Comune dispone degli strumenti necessari per individuare i responsabili di questi atti di inciviltà, come le telecamere di sorveglianza, gli operatori del Comune e le guardie zoologiche. L’apertura dei sacchetti di rifiuti trovati per strada permette di individuare il responsabile e di avviare le procedure per la sua punizione.