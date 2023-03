La sicurezza delle abitazioni è sempre stata una questione di grande importanza, soprattutto in questi tempi in cui i furti nelle case sono sempre più frequenti. Una dimostrazione di questo è l’episodio accaduto nella tarda serata di ieri a Cervinara, dove dei ladri hanno fatto irruzione in una villa situata in una delle zone più centrali della città.

Secondo quanto riportato, al momento del furto erano presenti in casa tre donne, tra cui un’anziana donna allettata. I ladri, approfittando di una finestra aperta, sono riusciti ad entrare in casa e a raggiungere il piano superiore, dove hanno agito indisturbati facendo razzia di denaro, gioielli e oggetti d’oro. Nonostante la padrona di casa abbia avvertito dei rumori e abbia subito chiamato la polizia, i ladri sono riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Questo episodio ha suscitato grande scalpore nella città di Cervinara, soprattutto per la spavalderia con la quale i ladri hanno agito, mettendo in evidenza la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le proprie case. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare i beni rubati, ma è importante sottolineare l’importanza di prevenire tali episodi adottando delle misure di sicurezza adeguate.