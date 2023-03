Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in piazza Salerno, nei pressi del varco d’ingresso al Centro Direzionale, per la segnalazione di un uomo che stava asportando una lastra di acciaio vicino alle scale mobili utilizzando un cacciavite. Grazie alla segnalazione della Centrale Operativa, gli agenti sono giunti sul posto e hanno accertato che un addetto alla vigilanza aveva già bloccato l’uomo in attesa del loro arrivo. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’uomo e hanno trovato in suo possesso il cacciavite utilizzato poco prima per asportare la lastra di acciaio. Si tratta di un cittadino romeno di 34 anni con precedenti di polizia.

Il romeno è denunciato per furto aggravato. Grazie all’intervento celere della Centrale Operativa e degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, il responsabile del furto è individuato e deferito alla giustizia. Questo intervento dimostra l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la vigilanza privata nella prevenzione e nella lotta contro i reati che colpiscono il patrimonio pubblico e privato.