Un uomo fuggito da una casa di cura nel salernitano ritrovato a Cava de’ Tirreni dopo quasi una settimana trascorsa in condizioni igienico-sanitarie precarie. L’uomo, originario di Ischia, ha trascorso il tempo mangiando e dormendo per strada, nei pressi di una farmacia in via Arena. Gli agenti della polizia municipale, insieme al personale del 118, hanno soccorso l’uomo ieri mattina. L’uomo, che non ha opposto resistenza, è riaccompagnato nuovamente presso la casa di cura da cui era fuggito.

Risulta essere senza fissa dimora, e per questo i servizi sociali comunali sono impegnati sul suo caso, al fine di fornirgli il supporto necessario. Al momento, gli assistenti sociali sono al lavoro per approfondire la situazione e contattare il suo comune di residenza al fine di accertare le sue reali necessità e fornirgli il supporto adeguato.