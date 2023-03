Due persone coinvolte in un grave incidente stradale che si è verificato sulla statale 303 nel comune di Rocca San Felice, precisamente al km 18,100. Il sinistro ha coinvolto un’ Audi e una Fiat Panda, entrambe le vetture hanno subito gravi danni a seguito dello schianto frontale. I conducenti delle due vetture, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi dai sanitari del 118 a bordo di due ambulanze. Entrambi i conducenti hanno subito ferite e lesioni gravi. Sul posto dell’incidente è intervenuto il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni per liberare i due conducenti dalle vetture e per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, è importante sottolineare l’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di mantenere sempre una guida sicura per evitare incidenti stradali.