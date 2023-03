Una forte scossa di terremoto ha colpito il Molise poco prima di mezzanotte, creando paura tra la popolazione ma fortunatamente non si hanno notizie di danni. La scossa, avvenuta alle ore 23,52, è avvertita anche nella confinante provincia di Benevento, e in altre zone limitrofe della Campania, della Puglia, dell’Abruzzo e del Lazio. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto un ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro nei pressi di Montagano, nel Molise. La magnitudo della scossa è stata di 4.7 sulla scala Richter. Numerose sono state le segnalazioni da vari comuni del Sannio, dove la scossa è avvertita in modo distintivo. Anche a Napoli nei Paesi Vesuviani la scossa è avvertita nitidamente, soprattutto ai piani alti dei palazzi.

Nonostante l’intensità della scossa, al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze del sisma. Il territorio italiano è spesso soggetto a terremoti, e il Molise in particolare si trova in una zona ad alto rischio sismico. La popolazione è stata invitata a seguire le indicazioni delle autorità e ad adottare comportamenti prudenti.