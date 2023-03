Via Vecchia Aquini, in zona Fornillo non sarà più al buio. Continua il dialogo tra il Comune di Poggiomarino ed il Comune di Terzigno. I due enti collaborano da tempo per la riqualificazione dell’arteria comunale di via Fornillo. Il rifacimento della strada da decenni dimenticata è stata realizzato grazie all’impegno profuso dal sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga con il primo cittadino di Terzigno, Francesco Ranieri.

Stamattina i due sindaci dell’area vesuviana si sono incontrati presso la Casa comunale di Poggiomarino per un altro passo in avanti significativo. Firmato un nuovo protocollo d’intesa per l’installazione dell’illuminazione pubblica lungo tutta la strada interessata. La firma è avvenuta alla presenza del vicesindaco Luigi Belcuore che detiene la delega ai Lavori Pubblici e che da sempre segue di persona i lavori sul territorio “Ancora una firma per mantenere la promessa fatta ai cittadini, abbiamo da sempre detto che non sarebbero stati dimenticati e così è stato. Ringrazio il mio sindaco, il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri con il quale vi è da sempre predisposizione al dialogo ed il mio collega di Terzigno, assessore ai lavori Pubblici, Massimo Annunziata. Il protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina ci impegna e noi lavoreremo insieme per il bene dei cittadini vesuviani” afferma Belcuore.

“La sinergia tra gli Enti è fondamentale per restituire ai cittadini luoghi migliori, grazie alla collaborazione con il sindaco Ranieri ed il suo assessore ai Lavori Pubblici tutto è filato liscio. Terminiamo la riqualificazione dell’arteria storica e da oggi cominciamo a pensare all’illuminazione pubblica. Abbiamo da sempre dato importanza particolare alle esigenze delle periferie. Per noi esiste solo Poggiomarino. Nessuna zona di serie B, nessuna esigenza da ignorare” fa sapere il primo cittadino di Poggiomarino Maurizio Falanga.