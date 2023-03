Il bonus trasporti per il 2023 è finalmente confermato dal governo Meloni, dopo mesi di incertezza e preoccupazione da parte delle associazioni dei consumatori come Assoutenti. Il bonus ha lo scopo di sostenere le famiglie, gli studenti e i lavoratori nell’acquisto degli abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Sarà destinato a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro nel 2022 e potrà essere richiesto attraverso il portale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raggiungibile al sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. L’accesso alla procedura sarà possibile tramite Spid o la Carta di identità elettronica (Cie) e la domanda dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2023.

Tuttavia, le associazioni dei consumatori si sono lamentate del fatto che il bonus trasporti non sarà erogato prima dell’estate, quando le scuole sono chiuse e i figli sono a casa. Assoutenti ha quindi chiesto al governo di rilasciare il bonus trasporti tempestivamente e di raddoppiare lo sconto per i mesi di aprile e maggio, al fine di promuovere una mobilità sostenibile e di mantenere la credibilità politica.