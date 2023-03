In Italia, il legislatore si occupa spesso di sostenere le famiglie che necessitano di assistenza, adottando misure volte a facilitare la sfera lavorativa dei caregiver, ovvero dei familiari che si occupano della persona bisognosa, o a fornire un sostegno economico alle famiglie stesse. A tale proposito, è stata prorogata anche per il 2023 la possibilità di richiedere il bonus per i figli disabili, previsto per il biennio 2021-2022 e che prevede un’erogazione fino a 500 euro mensili. In questo articolo vedremo i requisiti necessari per ottenerlo, i limiti di erogazione e le modalità per presentare la richiesta.

Destinatari del bonus

Possono accedere al contributo le famiglie più bisognose, identificate come “nuclei familiari monoparentali”, ovvero composti da un solo genitore per nucleo familiare. A questa definizione sono riconducibili anche i genitori single che hanno adottato un figlio.

Tuttavia, questo requisito non è l’unico. Il genitore richiedente deve trovarsi in una situazione di oggettiva difficoltà, ovvero rientrare in una di queste categorie:

essere disoccupato o lavoratore dipendente o parasubordinato con un reddito annuo inferiore a 8.174 euro (5.500 euro nel caso di lavoro autonomo), e aver dichiarato la propria disponibilità ad accettare un’eventuale offerta di lavoro dal Centro dell’Impiego;

essere monoreddito, cioè l’unico soggetto che presenta una fonte di guadagno per il nucleo familiare;

avere figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%;

avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 3.000 euro.

Chi presenta la domanda deve avere la residenza in Italia, in un paese dell’Unione Europea o essere in possesso di un permesso di soggiorno.

Importi e modalità di richiesta

Il Decreto dell’ottobre 2021 ha stabilito che il beneficio per il triennio 2021-2023 preveda un contributo massimo di 500 euro netti al mese.

Tuttavia, l’ammontare effettivo del bonus dipende dalla situazione familiare. In particolare:

per i nuclei familiari con un figlio disabile a carico, il contributo mensile è di 150 euro;

per quelli con due figli disabili a carico, il contributo mensile è di 300 euro;

per quelli con tre o più figli disabili a carico, il contributo mensile è di 500 euro.

Ricordiamo che la disabilità accertata di ciascun figlio deve essere superiore al 60% per poter beneficiare del bonus.

La domanda per richiedere il contributo deve essere presentata online sul sito dell’INPS, entro la scadenza del 31 marzo 2023. È possibile ottenere assistenza nella compilazione