Notte di fuoco in Irpinia che ha suscitato preoccupazione nella popolazione locale e ha richiamato l’attenzione sul problema degli incendi dolosi. Il primo incendio si è verificato a Volturara Irpina, dove un’auto è finita a fuoco in un vicolo danneggiando un’altra vettura parcheggiata vicino. Fortunatamente, la rapida azione della squadra del distaccamento di Montella ha permesso di spegnere le fiamme senza conseguenze per le persone. Tuttavia, l’edificio limitrofo ha riportato danni alla facciata e agli infissi, dimostrando quanto possa essere pericoloso l’incendio di un’auto in un’area urbana.

Il secondo incendio si è verificato a Montoro, dove le fiamme hanno interessato un garage contenente due autovetture e un carrellino. In questo caso, è stata evacuata la famiglia residente a scopo precauzionale e sono state necessarie circa tre ore di lavoro per mettere in sicurezza la struttura che ha riportato danni al solaio. Anche in questo caso, l’origine del fuoco è al momento sconosciuta e si stanno conducendo le indagini per scoprire la verità.

La notte di fuoco in Irpinia richiama l’attenzione sul problema degli incendi dolosi, che spesso causano danni e mettono a rischio la vita delle persone. Gli incendi dolosi possono essere causati da motivi diversi, come ritorsioni o vendette, ma anche per motivi economici, come nel caso dell’incendio di veicoli per riscuotere l’assicurazione.