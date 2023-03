Nella giornata di oggi, intorno a mezzogiorno, si è verificato un incendio in un’azienda vitivinicola a Montefalcione, provincia di Avellino. La sala operativa dei vigili del fuoco ha immediatamente inviato una squadra dalla sede centrale e quella del distaccamento di Montella, oltre a due autobotti e l’autoscala per supportare l’intervento. Fortunatamente, non ci sono persone coinvolte nell’incidente e il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme, evitando che si propagassero all’intera struttura. Tuttavia, i danni sono ingenti e le operazioni di messa in sicurezza sono state lunghe.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ma le autorità competenti sono già al lavoro per fare le dovute indagini. Dovrebbe trattarsi di cause accidentali ma non si può ancora escludere nulla.