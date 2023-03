Ieri mattina, una casa in via Santa Sofia, a Centola, è rimasta colpita da un incendio. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, sia la madre che la figlia sono salvate. Anche se entrambe hanno subito una lieve intossicazione, sono dichiarate fuori pericolo. L’incidente ha richiesto anche la presenza della polizia municipale, che sta attualmente indagando sulla causa dell’incendio. Al momento, non è stato ancora chiarito cosa abbia causato l’incendio.

Questo incidente sottolinea l’importanza di avere un piano di evacuazione in caso di emergenza. È fondamentale che ogni famiglia abbia un piano di fuga e che tutti i membri della famiglia siano a conoscenza di questo piano. In caso di incendio o di altre emergenze, avere un piano di fuga ben strutturato può fare la differenza tra la vita e la morte.

Inoltre, è sempre importante prestare attenzione alle cause potenziali degli incendi. Assicurarsi di avere il corretto cablaggio elettrico, controllare regolarmente gli apparecchi elettrici e non lasciare le candele o le sigarette accese sono solo alcune delle cose che si possono fare per prevenire gli incendi.