Nella tarda serata di sabato, un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di fucile nella sua abitazione a San Michele di Serino, in provincia di Avellino. Dopo il ferimento, la vittima è uscita sanguinante dall’abitazione in cerca d’aiuto ed è soccorsa da un passante che l’ha trasportata in ospedale ad Avellino dove si trova tuttora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Avellino, hanno portato all’arresto di un 69enne del posto che, secondo indiscrezioni, avrebbe imbracciato l’arma e fatto fuoco al culmine di un litigio scoppiato per motivi di denaro. L’indagato è rintracciato la notte scorsa all’interno di un fienile ed è ora accusato di tentato omicidio.

Si tratta di un episodio grave che evidenzia la necessità di trovare soluzioni pacifiche alle dispute personali. La violenza non risolve i problemi e può portare a conseguenze irreversibili. È importante che la giustizia faccia il suo corso e che la vittima possa ricevere tutte le cure necessarie per riprendersi.