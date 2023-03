Reati fiscali, la Guardia di Finanza di Caserta arresta un imprenditore e il suo consulente finanziario, consigliere comunale a Casagiove (Caserta). Misure cautelari in carcere per i due eseguite questa mattina, come disposto dal gip del tribunale di Napoli, con conseguente sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 6 milioni di euro. Riavvolgendo il nastro, l’inchiesta è scattata nel febbraio del 2022, quando le due persone erano state destinatarie di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare, rispettivamente, l’attività imprenditoriale e professionale) a seguito di un’indagine nel cui ambito erano emersi gravi indizi, secondo gli investigatori, in merito al loro coinvolgimento in un articolato sistema di frode finalizzato all’evasione fiscale.

Secondo l’accusa l’imprenditore (attivo nel settore della logistica all’interno dell’Interporto Sud Europa di Marcianise, Caserta), dietro la ‘regia’ del proprio consulente fiscale, avrebbe indebitamente beneficiato di ingenti risparmi di imposta (costi indeducibili per un valore di oltre 40 milioni di euro ai fini delle imposte dirette e di Iva indetraibile per un valore di oltre 8,6 milioni di euro) grazie soprattutto all’utilizzo sistematico di documentazione contabile fittizia, tra cui oltre 2.600 fatture per operazioni inesistenti emesse da società cosiddette cartiere appositamente costituite.

Nel corso delle successive indagini sono emersi nuovi elementi indiziari in merito ad altri reati: autoriciclaggio, falso in bilancio, bancarotta documentale e fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e indebite compensazioni effettuate con l’utilizzo di crediti inesistenti. Per gli inquirenti i due avrebbero continuato ad operare nello stessi settore, attraverso un nuovo soggetto economico appositamente costituito e intestato a prestanomi, conseguendo profitti illeciti per oltre 6 milioni di euro. Entrambi sono ristretti in carcere a Poggioreale.