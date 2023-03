Inaugurato il nuovo centro di stoccaggio e distribuzione di Farvima Medicinali presso l’Interporto di Nola. Farvima Medicinali è un’azienda leader nella distribuzione farmaceutica e la nuova filiale si estende su una superficie di 10.000 mq con un’altezza media di 12 metri e una capacità di stoccaggio di circa 10.000 m3. Il 60% dello spazio in pianta è occupato da un sistema altamente automatizzato e interconnesso. Grazie all’installazione di 4.600 metri di autopickers e di un magazzino verticale Knapp alto 9 metri per 21 livelli di stoccaggio, il sistema garantisce la gestione del 90% dei volumi tramite automazione.

Questo è il più grande magazzino in volume in Italia e rappresenta un significativo investimento di Farvima Medicinali nell’Interporto di Nola. La presenza di aziende di distribuzione farmaceutica all’interno del Nola Business Park, tra cui tredici aziende che si occupano di distribuzione farmaceutica ed annessi, è ulteriormente rafforzata dalla presenza di Farvima. L’evento di inaugurazione, intitolato “Nola 4.0 – La tecnologia al servizio della distribuzione farmaceutica”, ha visto la partecipazione del Ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci, e del Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute, Marcello Gemmato.