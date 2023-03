Gli agenti del commissariato di Torre del Greco sono intervenuti per verificare il rispetto della detenzione domiciliare di un uomo residente in largo Gabella del Pesce. Dopo aver accertato che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio, gli agenti lo hanno rintracciato in via San Giuseppe alle Paludi. All’avvicinarsi degli agenti, l’uomo ha reagito violentemente, sferrando un calcio alla portiera dell’auto di servizio.

A seguito di una colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo con il supporto di un’altra pattuglia intervenuta sul posto. L’uomo, identificato come G.C. di 36 anni e residente a Torre del Greco, è arrestato con l’accusa di evasione, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’episodio dimostra l’importanza del lavoro degli agenti del commissariato di Torre del Greco nell’assumere il controllo delle situazioni di emergenza e di garantire il rispetto delle leggi da parte di tutti i cittadini. La violenta reazione dell’uomo ha comportato un ulteriore reato, aggravando la sua posizione giudiziaria.