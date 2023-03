Una forte esplosione si è verificata durante un falò organizzato abusivamente per strada in occasione del giorno di San Giuseppe a Taranto, nel quartiere Tamburi. L’esplosione sarebbe stata causata da una tanica di benzina lasciata troppo vicino alle fiamme, ferendo diverse persone, tra cui alcuni minorenni. Tre persone sono state trasportate all’ospedale Santissima Annunziata, una in codice rosso e due in codice giallo, tra cui una bambina che ha subito alcuni punti di sutura. Altre dieci persone con ferite più lievi sono arrivate al pronto soccorso.

Il materiale accatastato, comprese delle porte di legno, è finito scaraventato a decine di metri di distanza travolgendo alcuni dei presenti. Il falò era organizzato in maniera abusiva, nonostante la Polizia Locale avesse cercato di scoraggiare questa pratica nei giorni precedenti. Sui social network circolano anche alcuni video che documentano il momento dell’esplosione e le urla delle persone rimaste ferite.