Si è verificata una tragica esplosione nella zona industriale di Latina Scalo oggi alle 14.45. La deflagrazione è avvenuta presso l’azienda Recoma, che si occupa di collaudi e manutenzione di impianti e bombole a gas, appartenente alla famiglia dell’ex vicepresidente del Latina Calcio Antonio Aprile. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e un’eliambulanza del 118, ma il bilancio è pesante: due persone hanno perso la vita e una è rimasta ferita.

Entrambe le vittime erano operai esperti e l’incidente è avvenuto durante un’operazione di routine sul piazzale esterno dell’azienda. Secondo le prime informazioni, sarebbe esplosa una bombola di ossigeno terapeutico da 5 litri, investendo e uccidendo sul colpo uno dei due operai, mentre l’altro è deceduto durante il trasporto in ospedale. Il giovane ferito, originario della Guinea e residente a Sezze Scalo, è portato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

La zona dell’incidente è presidiata dalle forze dell’ordine e si stanno investigando le cause dell’esplosione. Una tragedia che ha scosso la comunità locale e che ha lasciato sgomenti i familiari delle vittime.